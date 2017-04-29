Dünyanın Çeşitli Yerlerindeki Fırlatma Konseptli Festivaller

Bu zamana kadar yastık savaşı, kar topu gibi festivallere denk gelmişizdir. Bu konseptlerden farklı olarak dünyanın çeşitli yerlerindeki bu ve benzeri festivalleri sizler için derledik.



Farklı kültürlere ait festivaller, kimi zaman kutlama şeklinde oluyor, kimi zaman sadece eğlence konseptinde oluyor. Hem seyahat, hem de eğlencenin bir araya getirdiği festivaller için şimdiden yer ayırtmalısınız.



Gulal Fırlatma Festivali – Hindistan





Hindistan'ın özel renkli pudrası "gulal"ın ana malzeme olduğu festival her sene mart ayında gerçekleşiyor.



Üzüm Fırlatma Festivali – İspanya





"La Raima" olarak da bilinen festival her yıl ağustos ayında yapılıyor.



Domates Festivali – İspanya





"La Tomatina" olarak da bilinen festival, İspanya'nın Valencia şehrinde ağustos ayından gerçekleşiyor.



Somon Fırlatma Festivali – Avustralya





Somon endüstrisini canlandırmak için yapılan festival, 1962 yılından bu yana yapılmakta.



Portakal Fırlatma Festivali – İtalya





İtalya'nın Ivera şehrinde yapılan festival, turistlerin ilgisini çeken festivallerin en başında geliyor.



Şarap Dökme Festivali – İspanya





Şarap festivali aynı zamanda da "La Rioja" olarak da biliniyor.



Kil Fırlatma Festivali – İspanya





İspanya'nın Galicia şehrinde gerçekleşen festivale katılanlar birbirlerine kil fırlatarak rahatlıyorlar.



Yumurta Fırlatma Festivali – İspanya





200 yıllık tarihi ile en eski festivaller arasında olan yumurta festivali nisan ayında gerçekleşiyor.