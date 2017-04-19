Dünyanın Çeşitli Ülkelerinden Gelen Çocukları Kapadokya'da Buluştu
Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocukları Kapadokya'da buluştu Çocuklar 23 Nisan Çocuk Bayramı için yürüdüNEVŞEHİR - 39.TRT Uluslar arası Çocuk Şenliği kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden Nevşehir'e gelen çocuklar "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" nedeniyle yürüyüş düzenledi.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocukları Kapadokya'da buluştu
Çocuklar 23 Nisan Çocuk Bayramı için yürüdü
NEVŞEHİR - 39.TRT Uluslar arası Çocuk Şenliği kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden Nevşehir'e gelen çocuklar "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" nedeniyle yürüyüş düzenledi.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Nevşehir'e gelen yüzlerce çocuk Borsa Kavşağından, Diriliş meydanına kadar yürüyüş düzenledi. Nevşehir Belediyesi Mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüş yapan çocuklara vatandaşlar alkışlarla karşılık verirken çocuklar "Türkiye" sloganları eşliğinde yürüyüşlerini tamamladı. Çocukların yürüyüşlerde kendi ülkelerine has dansları etmesi ise farklı görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Dünyanın farklı ülkelerinden çocuk bayramını kutlamak üzere Nevşehir'e gelen çocuklar Türkiye'de olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade ederlerken Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi.
(COŞ-AÖ-