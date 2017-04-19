Dünyanın 3. Büyük Pvc İhracatçısı Olan Türkiye'de Üretim Bitti'
Türkiye'nin dünya çapında üçüncü büyük PVC ihracatçısı olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, "İthal eden şanslı, Türkiye'de üreten cezalandırılıyor" sözleriyle içinde bulundukları zorluğu dile getiriyorlar.
Türkiye'nin dünya çapında üçüncü büyük PVC ihracatçısı olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, "İthal eden şanslı, Türkiye'de üreten cezalandırılıyor" sözleriyle içinde bulundukları zorluğu dile getiriyorlar.
Kaynak: Dunya.com
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