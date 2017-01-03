Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık

Alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nin (ASM) yayınları arasında bulunan bu kitapta, hastalıkların tüm dünyayı, insanların yaşamını ve toplumları nasıl etkilediği konu ediliyor. Kitapta ele alınan hastalıklar arasında geçmişte insan sağlığını ciddi boyutta tehdit etmiş olan kolera, çiçek, veba, frengi, verem, sıtma ve grip gibi önemli bulaşıcı hastalıklar bulunuyor.

California Üniversitesi emekli öğretim üyesi Irwin W. Sherman'ın kaleme aldığı eser, Prof. Dr. Emel Tümbay ve Prof. Dr. Mine Anğ Küçüker'in titiz çalışmalarıyla Türkçeye kazandırıldı.

Kitap, hastalıkların yalnızca bir sağlık problemi olmadığı, önemli siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurduğu gerçeğinin de altını çiziyor. Hastalıkların yayılımı ve sonuçları incelenirken ortaya çıkan siyasi ve toplumsal sonuçlar ilginç anekdotlarla anlatılıyor. Karantina uygulamalarının başlatılması gibi sağlıkla ilgili olduğu kadar, köle ticaretinin yaygınlaşması, İkinci Dünya Savaşı'na giden yolun taşlarının döşenmesi ve demografik yapıları dönüştürecek denli kitlesel göç dalgalarına neden olması gibi sonuçlarıyla oldukça ilginç bir tarihle okuyucuyu buluşturuyor.