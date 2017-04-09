TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Dünyadan Ekmekler" adlı workshop etkinliğinde ekmek yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.



Siz ekmekseverler! Ailesine, sevdiklerine katkısız ev yapımı ekmek yedirmek isteyenler bu eğitim tam size göre...



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı:



Alman Çiftçi ekmeği



Foccacia



Zeytinli ekmek



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy



Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A



Başlangıç Saati : 10.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Dünyadan Ekmekler



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır