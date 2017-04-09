Dünyadan Ekmekler

Turkish Culinary Academy'nin "Dünyadan Ekmekler" adlı workshop etkinliğinde ekmek yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Dünyadan Ekmekler

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Dünyadan Ekmekler" adlı workshop etkinliğinde ekmek yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Siz ekmekseverler! Ailesine, sevdiklerine katkısız ev yapımı ekmek yedirmek isteyenler bu eğitim tam size göre...

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı:

Alman Çiftçi ekmeği

Foccacia

Zeytinli ekmek

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : TCA - Turkish Culinary Academy

Mekan Adresi : Hilal Mahallesi, Aleksander Dubçek Caddesi, 25/A

Başlangıç Saati : 10.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Dünyadan Ekmekler

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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