TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Dünyadan Ekmekler" adlı workshop etkinliğinde ekmek yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.



Siz ekmekseverler! Ailesine, sevdiklerine katkısız ev yapımı ekmek yedirmek isteyenler bu eğitim tam size göre...



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı:



Alman Çiftçi ekmeği



Foccacia



Zeytinli ekmek



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.