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Dünyadan Ekmekler

Dünyadan Ekmekler

Turkish Culinary Academy'nin "Dünyadan Ekmekler" adlı workshop etkinliğinde ekmek yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Dünyadan Ekmekler

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Dünyadan Ekmekler" adlı workshop etkinliğinde ekmek yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Siz ekmekseverler! Ailesine, sevdiklerine katkısız ev yapımı ekmek yedirmek isteyenler bu eğitim tam size göre...

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı:

Alman Çiftçi ekmeği

Foccacia

Zeytinli ekmek

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

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