TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Dünyadan Ekmekler" adlı workshop etkinliğinde ekmek yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
Siz ekmekseverler! Ailesine, sevdiklerine katkısız ev yapımı ekmek yedirmek isteyenler bu eğitim tam size göre...
Etkinlik Detayları:
• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.
• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.
Etkinlik Detayı:
Alman Çiftçi ekmeği
Foccacia
Zeytinli ekmek
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Kaynak: Etkinlik.io