Dünyadaki, İlgi Gören Büyük Festivaller

Festivaller, yapıldığı çevre ve niteliği özel programla belirtilen ve özel önem arz eden, genellikle gelenekselleşmiş olan sanat gösterileri olarak karşımıza çıkıyor.



Festival denince akla kalabalık ve eğlenceli bir ortam gelir. Yaz döneminin gelmesi ile kendisini dışarı atmak ve kalabalığa karışıp, festivallere katılmak isteyenlere bazı tavsiyeler sunuyoruz.



Domates Festivali





Orijinali "La Tomatina" olarak adlandırılan ve İspanya'nın Valencia şehrine yakın Bunol isimli bölgede düzenlenen festival, ağustos ayının son çarşamba gününde gerçekleşmektedir. Festival sabahı yüz binlerce domates taşınıyor ve insanlar birbirine domatesleri atmaya başlıyor. Bu festivalde insanların eldiven ve gözlük takması zorunlu ve ayrıca fırlatmadan önce domateslerin suyunun sıkılmış olması gerekiyor. Yaklaşık bir saat süren bu domates savaşı her yerin kırmızıya dönüşmesi ile sonlanıyor.



Oktoberfest Bira Festivali





Almanya'nın Münih kentinde her yıl ekim ayında düzenlenen bu festival iki hafta sürmektedir. Bierzelt adı verilen geniş çadırlarda birçok kişinin bir araya geldiği festivalde, litrelik şekilde özel bardaklarda sunulan biralar, festivale özel mayalanır ve rengi genelde içilen biralardan biraz daha koyu ve serttir. Festival her yıl yaklaşık 7-8 milyon kişinin ziyaret akınına uğramaktadır.



Boryeung Çamur Festivali





Güney Kore, Boryeung'da 1998 yılından beri düzenlenen bu festival, 2017 yılında 21 Temmuz ile 30 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor. Festivalin çıkış noktası Boryeung'un meşhur mineral zengini çamurunu tanıtıp, bu alanda kozmetik satışlarını attırmak olarak biliniyor. Çamur banyosu, çamur masajı, çamur oyunları, dünya çamur güzeli seçmesi ve daha birçok organizasyon da bu etkinlikte bulunmaktadır.



Peynir Yuvarlama Festivali





İngiltere'nin Gloucestershire'deki Coopers tepesinde gerçekleşen bu festivalde, birçok kişi dik bir yamaçtan aşağıya doğru hızla dönerek inen peynir kalıbını yakalamaya çalışıyor. Festivalin düzenlenme tarihi ise 25 Mayıs.



Balon festivali





İngiltere, Fransa, İsviçre, Meksika ve Amerika gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde yer alan bu festivalde sıcak hava balonlarının renkliliği ile etraf güzelleşiyor ve fotoğraf çekmek isteyenler için harika bir görsel ortaya çıkıyor. (Ülkemizde adı festival olarak geçmese de Kapadokya'da bu güzelliği yaşamak mümkün)



Ivrea Portakal Savaşı Festivali





İtalyan kasabası olan Ivrea'da; maskeli ve zırhlı adamlar, caddeler ezilmiş portakaldan oluşan yoğun turuncu görüntüyle kaplanana kadar, kendilerine aynı şekilde karşılık veren kalabalığa portakal fırlatır. Şubat ayında başlayan bu etkinlik bir hafta boyunca sürer.



Ayrıca her ne kadar zevkli olsa da dünya kaynakları tükenirken, yiyeceklerden daha farklı bir alternatif "madde" ile bu festivallerin devam etmesini bekleyen büyük bir kesim var.