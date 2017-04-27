Dünyadaki En Güçlü Pasaportlar Almanya ve Singapur'da

Yapılan bir araştırmaya göre, dünyadaki en güçlü pasaporta sahip ülkelerin Almanya ve Singapur olduğu ortaya çıktı.



Kanada merkezli finansal danışmanlık şirketi Arton Capital'in hazırladığı Küresel Pasaport endeksinde dünyadaki en güçlü pasaporta sahip olduğu anlaşılan Almanya ve Singapur vatandaşlarının 159 ülkeye vizesiz seyahat edebildiği belirtiliyor.



Türk pasaportu ise Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin sıralandığı listede 104 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyor. Geçen yıla göre bu istatistiklerle bir basamak gerileyen Türk pasaportu, aynı sırada yer alan Karadağ, Moldova ve Nikaragua ile 42.nciliği paylaşıyor.



Küresel pasaport endeksinin ilk sıralarında Almanya ve Singapur yer alırken, onları takip eden ülkelerin çoğunluğu İskandinav bölgesinden olduğu gözüküyor. İsveç pasaportuna sahip kişiler 158 ülkeye vizesiz seyahat edebilirken, Danimarka, Norveç ve Finlandiya pasaportları 157 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyor. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya pasaportları da 157 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyanlar arasında.



Listenin sonunda ise iç savaş ve çatışmaların yaşandığı ülkeler yer aldı. Afganistan pasaportu, 24 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyarak bu alanda listenin en sonunda yer almış oldu.