Dünyadaki En Eski Piyanoyu Dinlemek İster Misiniz?

Enstrümanların yaklaşık 400 yıla yakın geçmişinde, hiçbir müzik aleti 1700 yılında Bartolomeo Cristofori tarafından icat edilen piyano kadar ses getirmedi.



Cristofori, kendi tasarımı olan aleti gravecembalo col piano et forte, yani "yumuşak ve yüksek sesli tuşlu enstrüman" olarak anlatıyordu. Bu betimleme daha sonra kısalarak pianoforte'ye oradan da bugünkü bilinen adına dönüştü.



Metropolitan Sanat Müzesi'nden yapılan açıklamada "1700'lü yıllar piyanonun sessizce doğuşuna tanıklık etmiştir" denilirken, tek bir kişi tarafından icat edilmesini şaşılası bir durum olarak nitelendirmişti. Cristofori, Prens Ferdinando d'Medici'ler tarafından harp ve diğer müzik enstrümanları üzerine yetkilendirilmişti.



Videodaki piyano ise yaklaşık 1720 yılına dayanan bir tarihiyle dikkat çekmeyi başarıyor.