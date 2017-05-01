Dünyadaki 1 Mayıs Kutlamaları

BERLİN/ Almanya'nın çeşitli kentlerinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde çok sayıda gösteri düzenlendi.



Alman Sendikalar Birliğinin (DGB) Gelsenkirchen kentinde düzenlediği merkezi gösteriye binlerce kişi katıldı.



Gösteride, hükümetten emeklilik ve sağlık politikalarında değişikliğe gitmesi talep edildi.



DGB Başkanı Rainer Hoffmann, burada yaptığı konuşmada, çalışanların yaşlılıkta alacağı emeklilik ücretinin yaşamak için yeterli olması gerektiğini belirterek, sağlık giderlerinin işveren ve çalışanlar tarafından aynı miktarda finanse edilmesinin önemine vurgu yaptı.



Başkent Berlin'de sendikalar tarafından düzenlenen gösteri, şehir merkezinde Brandenburg Kapısı önünde "Biz çoğuz, biz biriz" sloganıyla yapıldı.



Şehirde Türklerin yoğun yaşadığı Kreuzberg semtinde 1 Mayıs'ta "Myfest" kutlaması devam ediyor. Gece yarısına kadar sürmesi beklenen kutlamalar için Oranienplatz Meydanı çevresindeki tüm caddeler trafiğe kapatıldı. Bölgedeki kutlamalar şenlik havasında geçiyor.



Bu arada, şehirde polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.



Bremen kentinde de DGB tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe 4 bin kişinin katıldığı bildirildi.





Weser Stadı'nın önünden başlayan ve kent merkezine kadar süren yürüyüşün sonunda miting yapıldı. Burada yapılan konuşmalarının ardından kutlamalara geçildi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çerçevesinde ülkenin diğer büyük kentlerinde de gösteriler ve kutlamalar düzenlendi.