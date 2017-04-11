Dünyada ve Türkiye'de dindar nüfus ağırlıkta

Araştırma sonuçlarına göre, dünyadaki insanların %62'si kendini dindar olarak tanımlarken Türkiye'de bu oran %74. Dünya'nın en dindar ülkeleri Tayland ve Nijerya, en az dindar ülke ise Çin.

Barem ve WIN/ Gallup International'ın 68 ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanların din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları ve Tanrı, ruh, ölümden sonra hayat, cennet, cehennem kavramlarına inanıp inanmadıkları sorgulandı. Araştırma verilerine göre, Türkiye dahil 41 ülkede nüfusun yarıdan fazlası kendini dindar olarak tanımlıyor.

Türkiye'nin %74'ü dindar

Dünyadaki insanların %62'si kendini dindar olarak tanımlarken Türkiye'de bu oran % 74. Global olarak insanların %74'ü bir ruhumuz olduğuna ve %71'i Tanrı'ya inanırken; %56'sı cennete, %54'ü ölümden sonra hayatı olduğuna ve %49'u cehennemin varlığına inanıyor. Türkiye'de dinle ilgili bu kavramlara inanma oranı çok daha yüksek ve sıralama oldukça farklı. Türkiye'de inanılan dini kavramlar sırasıyla; Tanrı % 95, ruh % 91, cennet ve cehennem % 88, ölümden sonra hayat % 78.

Dünya genelinde kadınlar erkeklere göre daha dindar

Dünyada dindarlık ve inançlar ile cinsiyet, yaş, gelir ve eğitim düzeyi gibi sosyo-demografik özellikler arasında bir bağlantı bulunuyor. Kadınlar erkeklere göre daha dindar ve dinle ilgili kavramlara daha çok inanıyorlar.Dindarlık oranı yaş ile değişmiyor ancak Tanrı, ruh, cennet, cehennem, ölümden sonra yaşam kavramlarına inanç, gençler tarafından daha yüksek oranlarda ifade ediliyor. Eğitim ve gelir düzeyinin artmasıyla dindarlık ve inanç azalıyor.

Türkiye'de dindar erkeklerin oranı daha fazla

Türkiye'de demografik kırılımlarda dindarlıkla ilgili dünyadan farklı bir tablo görünüyor. Türkiye'de dindar olduğunu söyleyen erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksek. Dindarlık yaş ile artıyor. Dünyadakine paralel olarak Türkiye'de de eğitim ve gelir düzeyi arttıkça dindarların oranı azalıyor.

En dindar ülkeler Tayland ve Nijerya

Araştırma verilerine göre en dindar ülkeler olan Tayland (%98) ve Nijerya (%97). Kosova, Hindistan, Gana, Papua Yeni Gine ve Fildişi Sahili'nde dindarlık oranı ise her biri için %94. Türkiye % 74 dindar oranı ile 68 ülke içinde 26. Sırada yer alıyor. Komşumuz Yunanistan ise % 73 dindar oranı ile 27. sırada. Diğer komşularımızdaki dindar oranları ve sıralamaları şu şekilde; Ermenistan (% 92 – 9. sıra), İran (% 77 – 23. sıra), Irak (% 64 – 32. sıra), Rusya (%61-35. sıra), Bulgaristan (% 51 – 41. sıra), Azerbaycan (%35 – 53. sıra).

Çin'de 10 kişiden 7'si ateist

Çin, en az dindar ülke olarak karşımıza çıkıyor. Çin'in %23'ü kendini "dindar olmayan" şeklinde tanımlıyor. Her 10 kişiden neredeyse 7'si ateist. Türkiye'de dindar olmayanların oranı %12, ateistlerin oranı ise %6. Tanrı, ruh, ölümden sonra yaşam, cennet ve cehennem; bunlara en çok inanan ülkeler Bangladeş, Endonezya, Gana, Pakistan ve Papua Yeni Gine.