Dünyada Var Olduğu İddia Edilen Gizli Örgütler

Hepimiz hayatımızda bir kez olsun gizli bir örgüt veya tarikat ismi duymuşuzdur. Dünyaca ünlü komplo teorisyenleri gerek televizyon ekranlarında, gerek yazdıkları kitap veya makalelerde dünyada yaşanan birçok olayın arkasında bu örgütlerin olduğunu iddia ederler.



Bu örgütlerin, dünya tarihinde etkili olan olayların yaratıcısı oldukları hep yazılıp çizilir. İşte komplo teorilerinde sıkça adı geçen gizli örgütler:



Bohemian Kulübü





1872 de kurulmuş bir örgüttür. ABD'nin Batı yakasındaki elitleri, bu topluluğun üyesidir. Cumhuriyetçi başkan ve başkan adaylarının tümü bu topluluğun üyesidir.



Faaliyetleri son derece gizli olan topluluğun özel vadisine giriş ABD devlet güçleri tarafından engellenmektedir. Merkezdeki çiftlik aynı anda yüzlerce kişinin hafta sonu toplantılarına katılabileceği niteliktedir.



ABD'nin hemen her eyaletinde tapınakları vardır. Sembolleri baykuştur. Ritüellerde baykuşa hitap edilir ve bir simge olarak baykuş motifi kullanılır.



Bohemian Grove hem çok zengin, hem de en kilit noktalardaki elitlerin oluşturduğu daha üst ve çok daha gizli bir seçkin kulübüdür. Bine yakın Amerikalı elit insan, sürekli olarak hafta sonu Kaliforniya'daki veya diğer eyaletlerdeki çiftliklerde toplanıp, törenler yapıyor ve gizli ritüeller uygulanıyor.



Opus Dei Örgütü





Da Vinci'nin Şifresi filimine de konu olan Opus Dei, 2 Ekim 1928'de Madrid'de sıradan bir papaz olan Jose Maria Escriva de Balaguery Albas tarafından kurulan 87 yıllık İspanyol asıllı bir örgüttür.



1950 yılında papalık tarafından resmen onaylanmıştır. Papalık, güçlü anti-komünist misyonu nedeniyle açık destek verdiği "Opus Dei"nin statüsünü 1982'de yükselterek, örgüt önderine, tarikat başkanlarına mahsus "piskopos" unvanını bahşetti.



Gizli bir örgüt olan Opus Dei'nin tüm üyeleri Katolik meslek sahiplerinden oluşmaktadır. Bunun yanında her ülkede de örgütten sorumlu bir Kardinal bulunmaktadır. Onlara göre Papa'nın kimliği, Kilise'nin de, Papalık makamının da üstündedir. Papa, Tanrı-Krallığı'nın kutsal önderidir.



Böylesine yüce bir mertebeye erişebilen kişi de elbette olağanüstü bir kişidir. Bu nedenle Opus Dei, böylesine olağanüstü bir kişi tarafından temsil edilen Vatikan Devleti'ni yüceltir ve Kilise'yi ikinci planda görür.



2.8 milyar dolar serveti, 15 üniversitesi, 97 teknik okulu, 36 ilköğretim okulu olan Opus Dei ile ilgili pek çok tartışma yaşanmış ve olumsuz görüşler dile getirilmiş ama buna rağmen örgüt herhangi bir açıklama yapmamıştır.



İlluminati Örgütü





Son dönemlerde filmler, kitaplar, dergiler kısacası her yerde ismini sıkça duyduğumuz bu örgüt 1 Mayıs 1776 yılında Ingolstad'da, üniversitede kilise hukuku profesörlerinden biri olan filozof Adam Weishaupt tarafından beş kişiyle kurmuştur.



Illuminati, "Aydınlık/Işık" anlamına gelmektedir. Topluluğun kuruluş amacı cehaletle, baskıcılıkla ve kilisenin dogmalarıyla mücadele etmekti. Her ne kadar asıl amaç, aydınlanarak dinsel dogmalardan uzak, hür düşünceyi ve Newtoncu pozitif bilimin önünü açmak idiyse de, daha sonraları gizli siyasi amaçları olduğu öne sürüldü.



İlluminati dünya siyaset tarihinin belki de zaman içerisinde üzerine en fazla komplo teorisi üretilmiş topluluğu halini almıştır. Günümüzdeki iddia edilen amacı ise: Halk kitlelerinin karar verme yetisini kontrol altında tutmak, dünya liderlerini ve ekonomiyi istediği şekilde yönlendirmek.