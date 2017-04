Dünyada İlk, Türkiye'de Tek

Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetimin yatırımıyla faaliyete giren ve dünyanın deniz dolgusuyla oluşturulan ilk golf sahası olan Samsun Golf Kulübü'ne ilgi giderek artıyor.



Türkiye'de ilklere imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Temmuz'da hizmete açtığı tesis, 9 ayda 250 profesyonel golfçüyü misafir etti. 85 kişinin de ders aldığı kulüpte golf oynayan kişi sayısının kış mevsimine rağmen beklenenin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.



Türkiye'de tek



Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim yatırımıyla faaliyete giren Samsun Golf Kulübü, Türkiye standartlarının üzerindeki alt yapısıyla büyük ilgi görüyor. Atakum sahilinde 300 dönüm açık alan üzerinde kurulu 9 çukurlu tesis, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilmek için 18 çukura çıkarılıyor. Saha genişliğini büyüterek 650 dönüme çıkaran Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmalarını tamamlama aşamasına getirirken, parkurları da hazırladı. İlave 9 çukurlu parkurun 18 Temmuz 2018'de hizmete gireceği öğrenildi.



Karadeniz'in ilk modern tesisi



Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) da büyük önem verip desteklediği Samsun Golf Kulübü, her özelliği ile göz kamaştırıyor. Zorluğu seven profesyonel golfçüler için Karadeniz'in ilk ve tek modern links golf sahasına sahip kulüp, 3 bin metrekarelik kapalı alanıyla misafirlerine benzersiz deneyimler sunuyor. USGA standartlarına uygun olarak ünlü golf mimarı Kevın Ramsey'in tasarlandığı tesis, modern bir fitness salonunu ve dünya mutfağının bütün lezzetlerinin tadılabileceği restoranı da içinde bulunduruyor.



Samsun Golf Kulübü ile ilgili bilgi veren Golf Direktörü Hamza Sayın, oluşturulan links saha tipinin dünyada sadece Britanya bölgesinde bulunduğunu söyledi. Tesisin Türkiye'deki diğer golf sahalarından çok farklı ve özellikli olduğunu ifade eden Sayın, "Tesisimiz ve sahamızın en önemli özelliği halka açık bir saha olmasıdır. Bunu söylemekte fayda var. Bunun yanında denize yakın, az ağacı bulunan, bol rüzgarlı saha tipine links tipi diyoruz. Yüksek eğimlerin, tepeliklerin ve otların yer aldığı sahalardır. Daha çok Britanya bölgesinde bulunuyor. Tüm bu özellikleri bakımından sahamız, Türkiye standartlarının üzerinde" dedi.



Yoğun talep var



Tesisin yeni olmasına ve araya kış mevsiminin girmesine rağmen ilgi ve taleplerin kendilerini memnun ettiğini ifade eden direktör Hamza Sayın, "Şu an gidişat çok iyi. Kış sezonu olmasına rağmen büyük talep var. Yaz aylarında daha da yoğunlaşacak. Bu da heyecanımızı artırıyor. 9 ayda profesyonel 250 sporcu gelip golf oynadı. 85 öğrencimize de eğitim veriyoruz. Bu sayı okulların kapanmasıyla daha artacak. Şimdiden müracaat edenlerin sayısı giderek artıyor. Herkesin oynayabilmesi için halka açık bir saha olan sahamızda fiyatlarımız, diğer kulüplere göre çok düşük. Herkes ders alıp oynayabilir. Ekipmanlarımız ücretsizdir. Vatandaşlarımız antrenman toplarını kiralayıp dilediği kadar oynayabilir. Burası Samsun için büyük bir fırsat. Tüm halkımızı kulübümüzü değerlendirmeye ve golf oynamaya davet ediyoruz. Gerek yurt içinden gerekse şehir dışından gelecek misafirlerimiz de rezervasyon yaptırdığı takdirde gelip golf oynayabilir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN