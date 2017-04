Dünyada Her 10 Kişiden 1'i Sigara Yüzünden Ölüyor

Yeni bir araştırmaya göre dünya genelindeki her 10 ölümüne sigara neden oluyor ve bunların yarısı da sadece dört ülkede, Çin, Hindistan, ABD ve Rusya'da görülüyor.



Araştırmacılar, tütün ürünlerine on yıllardır getirilen kısıtlamalara karşın, nüfus arttıkça sigara tiryakisi sayısının arttığını ifade etti.



Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırmada, sigara şirketlerinin saldırgan bir şekilde yeni pazarları, özellikle de gelişmekte olan ülkeleri hedef aldıkça sigara kaynaklı ölümlerin artabileceği kaydedildi.



Araştırma ekibinden Dr. Emmanuela Gakidou "Sigaranın tartışmasız zararlı etkilerinin yarım yüzyıldan uzun bir süredir ortaya konulmasına karşın, bugün dünyadaki her dört erkekten biri sigara içiyor. Sigara, erken ölüm ve sakatlıktaki ikinci en büyük risk faktörü olarak kalmaya devam ediyor" dedi.



"Hastalıklar Üzerinde Küresel Yük" adlı çalışma 1990 ve 2015 arasında 195 ülke ve bölgedeki sigara içme alışkanlıkları incelenerek yapıldı.



Araştırmaya göre 2015'te yaklaşık bir milyar kişi, her dört erkekten ve her 20 kadından biri sigara içiyordu.



1990'da ise bu oran her üç erkekten ve her 12 kadından biriydi. Ancak nüfus artışı nedeniyle, sigara içme oranı düşse de tiryakilerin sayısı yükseldi.