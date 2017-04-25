Dünyada ekonomik risklerin yerini politik riskler aldı

Ekonomi dünyası için yol gösterici olan rapora göre; artık ekonomik değil politik riskler öncelikli.

Çeyrek asırlık tecrübesiyle sermaye piyasalarının en köklü kurumlarından olan Gedik Yatırım, 2017 yılı ikinci çeyrek dönemi için Strateji Raporu'nu açıkladı. Ekonomi piyasaları için projeksiyon görevi gören raporda Gedik Yatırım, dünyada artık ekonomik risklerin yerini politik risklerin aldığını belirtti.

KÜRESEL LİKİDİTE KOŞULLARI TERSİNE DÖNMEZ

Sürdürülebilir, şeffaf ve yenilikçi anlayışla çalışmalarını yürüten Gedik Yatırım; yurtiçi piyasalarda orta vadeli trendi belirlemede referandumun sonucu ve makro verilerden çok, jeopolitik gelişmelerin ve uluslararası piyasalardaki ana trendin etkili olacağı düşüncesinde. Fed'in faiz artışlarına ve son aylarda bilanço küçültme söylemlerinin ön plana çıkmasına rağmen Gedik Yatırım, küresel likidite koşullarının kısa vadede terse dönmesini mümkün görmüyor.

Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık; hazırlamış oldukları Strateji Raporu ile yatırımcıların daha sağlıklı yatırım kararları vermelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi. Strateji Raporu'na göre önümüzdeki dönem öngörülerini de ileten Metin Ayışık, bahar ve yaz aylarında başta ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerde hisse senetleri piyasalarında düzeltme yaşanma olasılığının arttığını söyledi. Buna karşın hisse senedi piyasalarında olacak geri çekilmelerin, ara düzeltmeler olarak kalmaya devam edeceğini belirten Ayışık, "Gelişmiş ekonomilerde yüksek çarpanla değerlemelerin yılın geri kalanında da devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Can Pamir ise 2016 yılında % 2,9 büyüyen GSYH'nın 2017 yılında büyüme hızının % 3,3 ile potansiyelin altında seyretmeye devam etmesini beklediklerini söyledi. Enflasyonun nisan-mayıs döneminde % 12 dolaylarında zirve yapmasını, sonrasında kademeli bir düşüş eğilimine girmesini beklediklerini anlatan Can Pamir, şöyle konuştu: "Baz etkisi nedeniyle bu yıl aralık ayında ve gelecek yıl ilk çeyreğin enflasyonda sert bir düşüş yaşanma ihtimalini yüksek görüyoruz. Bu beklentinin yılın son aylarında başta sabit getirililer olmak üzere TL varlıklara ilgiyi artırabileceğini düşünüyoruz."

KURDA BEKLENTİ 3,60-3,70 ARALIĞI

2017 yılı Strateji Raporu ile ilgili açıklama yapan Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan, "BIST'in barındırdığı potansiyelin daha yüksek olduğunu düşünmekle birlikte, mevcut riskleri de göz önünde bulundurduğumuzda bu yıl için 93.500 olan yıl içi zirve tahminimizi 97.500'e revize ediyoruz" dedi. Dolar/TL kurunda yılın zirvelerinin görüldüğünü düşündüklerini belirten Üzeyir Doğan, şöyle konuştu: "Yıl ortalamasının ilk çeyrekte oluşan 3,69'a yakın bir şekilde 3,60-3,70 aralığında oluşmasını bekliyoruz. Yurtiçinde enflasyon ve yurtdışında Fed faiz artışı beklentisi nedeniyle faizlerde aşağı yönlü marjları sınırlı görsek de yılın son aylarında enflasyondaki düşüş beklentisinin faizleri aşağıya çekebileceğini düşünüyoruz. Gösterge tahvilde yıl sonu kapanışının yıl sonu enflasyon tahminimiz olan % 9,36'nın bir miktar üzerinde % 10 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz."