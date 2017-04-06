Dünyada Çatışma Endişesi, Gelişmiş Ülkelerde Popülizm Dalga Dalga Artıyor

50 bin alıcının 5 milyar euroya yakın Türkiye riskini sigortalayan uluslararası alacak sigortası şirketi Coface, bu defa yükselen siyasi riskleri rakama döktü. İşin içine sadece değişim rüzgarlarını değil, dini ve etnik değişimleri ve sosyal kırılganlığı da dahil etti.