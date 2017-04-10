Dünyada 322 Milyon Kişi Depresyonun Etkisi Altında

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)'nün yayınladığı son rapora göre dünyada 322 milyon kişi depresyonda.



Son 10 yılda yüzde 18 artan bu sayı, dünya nüfusunun yüzde 4,4'üne tekabül ediyor.



Raporda, Türkiye'de 3 milyon 260 bin 677 kişinin depresyonda olduğu belirtildi.



Refah düzeyi yüksek ülkelerde depresyondaki kişilerin sadece yüzde 50'sinin tedavi gördüğü, düşük refah düzeyine sahip ülkelerde ise bu oranın yüzde 10'un altında olduğu ifade edildi.







Kadınlar, erkeklerden daha fazla depresyona giriyor





Raporda, depresyon kadınlar arasında daha yaygın, dünyada kadınların yüzde 5,1'inin, erkeklerin ise yüzde 3,6'sının depresyonda olduğu vurgulandı.



Dünyada depresyonun farklı yaş aralıklarında da farklı oranlarda gözlendiği ifade edilen raporda, 55-74 yaş aralığındaki erkeklerde depresyon oranının yüzde 5,5 iken, kadınlarda 7,5 olduğu bildirildi.



Yarısından fazlası Çin ve Hindistan'da





Dünyada depresyonda olan kişilerin yarısının, nüfus yoğunluğuyla bağlantılı olarak Çin ve Hindistan'ın yer aldığı Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgesinde yaşadığı belirtildi.



Raporda, "Depresyon, intihara sürükleyen en büyük risk. Dünyada her yıl yaklaşık 800 bin kişi intihar ediyor. 15-29 yaş aralığında yaşanan ölümlerin nedeni olarak intihar ikinci sırada bulunuyor. Depresyon ve diğer ruh sağlığı sorunları dünya genelinde artış eğiliminde." ifadesi kullanıldı.



Her yıl 10 bin kişi intihar ediyor





DSÖ'ye göre, Türkiye'de her 100 bin kişiden 12,6'sı intihar ediyor. Bu, ülke nüfusu göz önüne alındığında Türkiye'de her yıl yaklaşık 10 bin kişinin intihar ettiğini gösteriyor.



Depresyonun, işsizlik, yoksulluk, bir yakının kaybedilmesi ve bir ilişkinin sonlandırılması, hastalık, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı gibi nedenlerle artış gösterdiği vurgulandı.