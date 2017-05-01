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Yürüyüşten detaylar Dünyada 1 Mayıs kutlamaları

Atina'da binlerce kişi, 1 Mayıs kutlamaları kapsamında hükümetin "kemer sıkma" politikalarına karşı gösteri yaptı

Sofya'da eski komünist partinin devamı BSP ve diğer sol gruplar gösteri düzenledi



SOFYA - Bulgaristan'da 1 Mayıs Dünya İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve solcu medya temsilcileri yürüyüş yaptı.



Bulgaristan'da 1 Mayıs Dünya İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve solcu medya temsilcileri yürüyüş yaptı.



Ülkede 1989'a kadar 45 yıl iktidarda kalan eski komünist partisinin devamı olan Rusya yanlısı BSP'nin taraftarları, parlamento önünde toplanarak yaklaşık bir kilometre yürüdü.



BSP Lideri Korneliya Ninova, gazetecilere yaptığı açıklamada, "BSP, zor şartlar altında yaşayanların yanındadır." diyerek, Avrupa Birliği'nin (AB) en yoksul ülkesi Bulgaristan'da halkın fakirlikten kırıldığını, köy ve şehirlerin boşaldığını, bu durumun gençlerin yurt dışına kaçmalarına neden olduğunu söyledi.



Ninova, "Eğer günlük giderlerini karşılayamıyorsan, işin var da yarın işsiz kalmaktan korkuyorsan, evin varsa da evine bakamıyorsan gel, bize gel. Bulgar sosyalistler seni savunur, çıkarlarını da korur. Teslim olma." ifadelerini kullandı.



Seçim sonrası yeni kurulan parlamentoda ihtiyaç içindeki yoksullar için yasalar çıkartacağını anlatan Ninova, parti destekçileri ve milletvekilleriyle kortejin başında yer aldı.



Borisova Gradina Parkı'nda tamamlanan yürüyüşün ardından katılımcılara halk müziği konseri verildi.



Yakın görüşlü 3 komünist partinin üyelerinin de katıldığı etkinlikte solcu liderler kalabalığa hitap etti.



"Putin'in Gece Kurtları" isimli motosikletçiler kulübünün Bulgaristan kolu, Sovyet Ordusu Anıtı'na çelenk bıraktı. Rusya ve Bulgaristan bayrakları sallayan grup, Rus savaş marşları eşliğinde gösteri düzenledi. Göstericiler, Rusya'ya sevgilerini ve eski Sovyetler Birliği'ne duydukları özlemi dile getiren konuşmalar yaptı.



Öte yandan, güvenlik güçleri, anıtın önündeki meydanda toplanan AB ve NATO yanlısı grupları, sol gruplardan uzak tutmaya çalıştı. Karşıt gruplar birbirlerini vatana ihanetle suçlayarak çeşitli sloganlar attı.



Bulgaristan'da 1 Mayıs, komünist darbeden bir yıl sonra 1945'te bayram ilan edilmişti. Ülkede 1989'a kadar devlet düzeyinde kutlanan İşçi Bayramı, komünist diktatörlüğün iktidardan düşmesinin ardından sadece resmi tatil olarak bırakılmıştı.