Dünyada 1 Mayıs Kutlamaları
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlandı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlandı.
Hollanda Sendikalar Federasyonu (FNV) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Jonas Daniel Meijer Meydanı'nda toplanan yaklaşık 5 bin kişi Museum Meydanı'na yürüdü.
Farklı meslek gruplarından katılımcılar, Museum Meydanı'nda kurulan platformda haklarını korumak için yaptıkları faaliyetleri anlattı.
Çeşitli etkinliklerin yapıldığı ve standların açıldığı meydanda müzisyenler konser verdi.