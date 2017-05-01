Dünyada 1 Mayıs Kutlamaları

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlandı.



Hollanda Sendikalar Federasyonu (FNV) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Jonas Daniel Meijer Meydanı'nda toplanan yaklaşık 5 bin kişi Museum Meydanı'na yürüdü.



Farklı meslek gruplarından katılımcılar, Museum Meydanı'nda kurulan platformda haklarını korumak için yaptıkları faaliyetleri anlattı.



Çeşitli etkinliklerin yapıldığı ve standların açıldığı meydanda müzisyenler konser verdi.