Dünyada 1 Mayıs Kutlamaları

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlandı.

Dünyada 1 Mayıs Kutlamaları

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlandı.

Hollanda Sendikalar Federasyonu (FNV) tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Jonas Daniel Meijer Meydanı'nda toplanan yaklaşık 5 bin kişi Museum Meydanı'na yürüdü.

Farklı meslek gruplarından katılımcılar, Museum Meydanı'nda kurulan platformda haklarını korumak için yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Çeşitli etkinliklerin yapıldığı ve standların açıldığı meydanda müzisyenler konser verdi.

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