Dünyada 1 Mayıs Kutlamaları
İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.
İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ın birçok bölgesinden kutlama için Londra'ya gelen binlerce kamu ve özel sektör çalışanı, işçi sendikası üyesi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, öğrenciler ve emekliler kentin Clerkenwell semtinde toplandı.
Buradan pankart ve bayraklar açarak yürüyüşe geçen göstericiler, işçi sendikalarına getirilen yasal kısıtlamaları protesto eden slogan attı.
Yürüyüşte hükümetin kemer sıkma politikaları kapsamında sağlık ve eğitim alanındaki harcamalarda yaptığı kesintiler de protesto edildi.
Göstericiler yürüyüşün ardından kentin ünlü Trafalgar Meydanı'nda toplandı. Birleşik Krallık'ta yaşayan Türkçe konuşan toplumdan da çok sayıda kişinin katıldığı buradaki gösteride ülkede ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Maliye Bakanı John McDonnell da yer aldı.
Kentteki 1 Mayıs gösterisi sırasında polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Birleşik Krallık'ta "Mayıs Günü (May Day)" olarak da tanımlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 1880 yılından itibaren başkent Londra'da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.
İngiltere ve İskoçya'nın diğer büyük kentlerinde de benzer yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.