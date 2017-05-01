Dünyada 1 Mayıs Kutlamaları

Fas'ın çeşitli kentlerinde binlerce kişi, 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı dolayısıyla gösteriler düzenledi.



Başkent Rabat'ın yanı sıra birçok kentteki gösterilere katılan binlerce Faslı ve Afrikalı işçi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, maaşlarına zam yapılması ve özel sektörde çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde sloganlar attı.



Fas İşçileri Genel Birliği ise "ülkedeki işçilerin zor durumda" olduğunu savunarak, gösterilere katılmayacağını açıklamıştı. Birlik tarafından dün yapılan açıklamada, Faslı işçilerin zor şartlarda yaşadığı belirtilerek, sosyal diyaloğun askıda olduğuna ve hükümetin bunu aktif hale getirmediğine işaret edildi.



Açıklamada, hükümetin emeklilik şartlarındaki yeni düzenlemeleri ve gıda fiyatlarındaki aşırı artış kınandı.