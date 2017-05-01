Dünyada 1 Mayıs Kutlamaları

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.



Başta Brüksel olmak üzere, büyükşehirlerde düzenlenen 1 Mayıs etkinliklerinde yürüyüşlerin yanı sıra konuşmalar, konserler ve eğlence ön plandaydı.



Brüksel'deki Rouppe Meydanı'na ailece gelen binlerce kişi kutlamalarda doyasıya eğlenme fırsatı buldu.



Sosyalist Parti, sendikalar, dernekler ve Uluslararası Af Örgütü gibi önemli insani yardım kuruluşları tarafından işçiler için stantlar, çocuklar için ise eğlence alanları kuruldu.



Her stantta, ziyaretçilere bilmeleri gereken haklar ve hukuki konularda bilgiler aktarıldı.



Her yıl kurulan büyük sahnede verilen konser ile işçiler ve aileleri eğlenceli vakit geçirdi.