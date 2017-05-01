Dünyada 1 Mayıs Kutlamaları

ATİNA/ Yunanistan'ın başkenti Atina'da işçi ve memurlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında hükümetin "kemer sıkma" politikalarını protesto etti.



Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE), Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve Mücadeleci İşçi Cephesinin (PAME) çağrısıyla bir araya gelen farklı meslek gruplarından çalışan ve öğrenciler, 1 Mayıs'ta Atina meydanlarını doldurdu.



On binin üzerinde göstericinin katıldığı kutlamalarda çeşitli gruplar Meclis'in bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya geldi. Bir grup gösterici de ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü.



Yunanistan hükümet yetkilileriyle uluslararası kreditörlerin temsilcileri arasındaki müzakerelerin devam ettiği Hilton Oteli önünde de bir grup gösterici, slogan attı.



"Kurtarma paketine hayır, halka özgürlük" sloganları atan göstericiler, "Memorandumlar iptal olsun" yazılı pankartlar taşıdı.



Göstericilerden Hristos Zarkinos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet politikaları ve kreditörlerin taleplerinin halkı fakirleştirdiğini öne sürerek, "Bu barbar politikalara karşı net bir cevap vermek için mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.



Aralarında Atina'daki Filistin Misyon Temsilcisi Büyükelçi Marvan Toubassi'nin de bulunduğu grup da İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkumlara destek için İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.



Filistin bayrağı taşıyan grup, İsrail karşıtı sloganlar attı.



Ayrıca, ülkedeki grevler nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.



Başkentteki troleybüs seferleri gün boyunca iptal edilirken, otobüs seferleri 12 saat süresince durduruldu. Gemicilerin grevi nedeniyle gün boyunca ülke genelinde deniz seferleri gerçekleştirilemedi.



Sofya'daki 1 Mayıs etkinlikleri



Bulgaristan'da 1 Mayıs Dünya İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve solcu medya temsilcileri yürüyüş yaptı.



Ülkede 1989'a kadar 45 yıl iktidarda kalan eski komünist partisinin devamı olan Rusya yanlısı BSP'nin taraftarları, parlamento önünde toplanarak yaklaşık bir kilometre yürüdü.



BSP Lideri Korneliya Ninova, gazetecilere yaptığı açıklamada, "BSP, zor şartlar altında yaşayanların yanındadır." diyerek, Avrupa Birliği'nin (AB) en yoksul ülkesi Bulgaristan'da halkın fakirlikten kırıldığını, köy ve şehirlerin boşaldığını, bu durumun gençlerin yurt dışına kaçmalarına neden olduğunu söyledi.



Ninova, "Eğer günlük giderlerini karşılayamıyorsan, işin var da yarın işsiz kalmaktan korkuyorsan, evin varsa da evine bakamıyorsan gel, bize gel. Bulgar sosyalistler seni savunur, çıkarlarını da korur. Teslim olma." ifadelerini kullandı.



Seçim sonrası yeni kurulan parlamentoda ihtiyaç içindeki yoksullar için yasalar çıkartacağını anlatan Ninova, parti destekçileri ve milletvekilleriyle kortejin başında yer aldı.



Borisova Gradina Parkı'nda tamamlanan yürüyüşün ardından katılımcılara halk müziği konseri verildi.



Yakın görüşlü 3 komünist partinin üyelerinin de katıldığı etkinlikte solcu liderler kalabalığa hitap etti.



"Putin'in Gece Kurtları" isimli motosikletçiler kulübünün Bulgaristan kolu, Sovyet Ordusu Anıtı'na çelenk bıraktı. Rusya ve Bulgaristan bayrakları sallayan grup, Rus savaş marşları eşliğinde gösteri düzenledi. Göstericiler, Rusya'ya sevgilerini ve eski Sovyetler Birliği'ne duydukları özlemi dile getiren konuşmalar yaptı.



Öte yandan, güvenlik güçleri, anıtın önündeki meydanda toplanan AB ve NATO yanlısı grupları, sol gruplardan uzak tutmaya çalıştı. Karşıt gruplar birbirlerini vatana ihanetle suçlayarak çeşitli sloganlar attı.



Bulgaristan'da 1 Mayıs, komünist darbeden bir yıl sonra 1945'te bayram ilan edilmişti. Ülkede 1989'a kadar devlet düzeyinde kutlanan İşçi Bayramı, komünist diktatörlüğün iktidardan düşmesinin ardından sadece resmi tatil olarak bırakılmıştı.