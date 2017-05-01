Dünyada 1 Mayıs Kutlamaları

SARAYBOSNA/MOSTAR/ Bosna Hersek'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü doğa gezileri ve pikniklerle kutlandı.



Bosna Hersek'te, resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs'ta, çalışanlar, aileleri ve arkadaşları ile Saraybosna yakınlarındaki mesire yerlerine akın etti.



Nisan ayının son günlerini kar yağışıyla geçiren Saraybosnalılar, hava sıcaklığındaki yoğun artıştan istifade ederek 1 Mayıs'ı mesire alanlarında şarkılar ve piknik eşliğinde kutladı.



Mostar şehrinde ise Hırvat Müziği Orkestrası, sabahın erken saatlerinde şehir sokaklarını gezerek üflemeli çalgılarıyla uyandırdıkları Mostarlıların Emek ve Dayanışma Günü'nü renklendirdi.



AA muhabirine açıklamada bulunan Hırvat Müziği Orkestra Şefi Miroslav Simunovic, "uyandırma seremonisinin" geleneksel hale geldiğini belirterek, "Her yıl 1 Mayıs'ta bu şehrin sokaklarından geçerek, şehir sakinlerinin işçi bayramını kutluyoruz. Bizi en çok mutlu eden şey de uyandırdığımız insanların pencerelere çıkarak bizleri selamlaması, alkışlaması ve fotoğrafımızı çekmesi oluyor." diye konuştu.



Hırvatistan'da kuru fasulye dağıtıldı



Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in merkezindeki Maksimir Parkı'nda, 1 Mayıs kutlamaları vesilesiyle toplanan kalabalığa kuru fasulye yemeği dağıtıldı.



Zagreb Büyükşehir Belediye Başkanı Milan Bandic de beyaz önlük giyip şapka takarak aşçılarla servis yaptı.



Parkın girişinde ayrıca vatandaşlara karanfil verildi.



Ukrayna'daki kutlamalar



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla düzenlenen mitingde hükümet protesto edildi.



Kiev Belediye binası önünde toplanan kalabalık, Avrupa Meydanı'na kadar ellerinde Ukrayna ve Sosyalist Parti bayraklarıyla yürüdü.



Halkların Dostluğu Kemeri alanında toplanan göstericiler hükümet aleyhinde sloganlar attı.



Göstericiler, hükümetten istihdamın arttırılması, iş sözleşmelerinin yeniden düzenlenmesi, reformların hayata geçirilmesi, ülkenin doğusunda barışın sağlanmasını gibi taleplerde bulundu.



Gösteriler, polisinin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşti.