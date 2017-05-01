Dünyada 1 Mayıs Kutlamaları

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.



İktidardaki Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) tarafından organize edilen 1 Mayıs yürüyüşünde binlerce kişi, tarihi Opera Binası önünden Viyana Belediyesine yürüdü.



Yürüyüşe, Başbakan Christian Kern, Meclis Başkanı Doris Bures, Viyana Eyalet Başkanı Michael Haupl, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, belediye binası önünde düzenlenen kortejle son buldu.



Belediye binası önünde kalabalığa seslenen Başbakan Kern, birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları verdi.



Kern, parti içi çekişmeleri anımsatarak, "Birlikte elde ettiğimiz kazanımlara, kendi elimizle zarar vermeyelim. Biz birlikte başarılı olacağız ya da beraber başarısız olacağız." şeklinde konuştu.



Ülkede artan aşırı sağ söylemin sorunları attırdığına dikkati çeken Kern, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan aşırı sağ eylemlerdeki artışa işaret etti. Kern, "Başbakanlığın anahtarlarını (aşırı sağcı parti) Mavilerin sorumluluğuna bırakmayacağız." dedi.



Son günlerde sıkça gündeme gelen erken seçim tartışmalarına da değinen Kern, seçimlerin zamanında yapılacağını, erken seçimin hiçbir vatandaşa getirisinin olmayacağını söyledi.



Viyana Eyalet Başkanı Haupl, adalet ve dayanışmanın madalyonun iki yüzü gibi olduğunu belirterek, sosyal adaletin dayanışma ile sağlanabileceğini ifade etti.



Özgürlüğün zaman zaman farklı algılandığını kaydeden Haupl, "Özgürlük bencillik anlamına gelmiyor, özellikle özgürlük zenginlere sınırsız bencillik anlamına gelmiyor. Biz işverenlerin tekelleşmesi ve bencilce davranmasını istemiyoruz. Aksine sosyal adalet ve adil paylaşımdan yanayız." diye konuştu.





Haupl, herkes için eşit eğitim şansının önemine vurgu yaparak, "Gelir düzeyinden bağımsız olarak her bir birey istediği alanda sınırlama olmaksızın eğitim alabilmeli, bu nedenle özellikle kreşten, üniversiteye kadar eşit koşullarda eğitim ve öğretimin önünü açmaya çalıyoruz." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından 1 Mayıs marşının okunduğu etkinlik olaysız tamamlandı.



Geçen yılki 1 Mayıs etkinliklerinde, eski Başbakan Werner Faymann protesto edilmişti. Gösteriler, Faymann'ın görevini Devlet Demiryolları Müdürü Christian Kern'e devretmesine neden olmuştu.



Köln'deki 1 Mayıs kutlamaları



Almanya'nın Köln kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan işçiler davul ve zurna çalarak yürüdü.



Alman Sendikalar Birliği (DGB) önünde toplanan kalabalık, şehir merkezinden geçerek Heumarkt'a yürüdü.



Yürüyüşe Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth'un yanı sıra eyalet milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Türkçe marşların da söylendiği yürüyüşte işçiler, asgari ücretin arttırılması, taşeron işçiliğin kaldırılması ve emekli maaşlarının arttırılması gibi taleplerin yer aldığı dövizler taşıdı.