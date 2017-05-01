Dünyada 1 Mayıs Kutlamaları

MEZAR-I ŞERİF/ Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı dolayısıyla gösteri düzenlendi.



Kentte, Kamal Nabizadeh kavşağından Rabia Belhi Caddesi'ne yürüyen işçiler, "Can güvenliği istiyoruz", "Ev istiyoruz", "Maaşlara zam istiyoruz" şeklinde sloganlar attı.



Belh İşçiler Sendikası Başkanı Muhammad Hasan Kamuran, gösterinin ardından yaptığı konuşmada, Afganistan'da son zamanlarda işsizlik oranın arttığını belirterek, bu konuda devletin herhangi bir çalışma yapmadığını söyledi.



İşçilerin çok düşük maaşla yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Kamuran, ayrıca işçilerin herhangi bir güvencesinin de bulunmadığını kaydetti.



Kamuran, devlet yetkililerinin "dikkatsizliği" nedeniyle sadece Belh vilayetinde birkaç fabrikanın iflas ettiğini savunarak, bu fabrikalarda çalışanların işsiz kaldığına işaret etti.



Kamuran, "Belh vilayetinde yaklaşık 20 bin kadar yüksek eğitimli gencimiz işsiz, devlet onlara dikkat etmiyor. Son bir yıl içinde işsizlik yüzünden binlerce genç ülkeyi terk etti." diye konuştu.



Giderek artan işsizliğin güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiğe dikkati çeken Kamuran, bu nedenle yüz binlerce gencin uyuşturucu batağına saplandığını ileri sürdü.



Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteri olaysız sona erdi.



İstatistik Merkezinin 2016 verilerine göre, ülkedeki potansiyel iş gücünün yüzde 40'ı iş bulamıyor. İşsizlik en çok Kabil, Herat, Nangarhar, Kandahar ve Mezar-ı Şerif gibi büyük kentlerde görülürken, işsizlerin çoğu gençlerden oluşuyor. Yaklaşık 35 milyon nüfusa sahip Afganistan'da, ortalama 20 milyon kişi, günlük 1,5 dolarla geçimini sağlamaya çalışıyor.



Rusya'daki 1 Mayıs kutlamaları



Rusya'nın başkenti Moskova'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kızıl Meydan'da yürüyüş düzenlendi.



Farklı işçi sendikalarının öncülüğünde Kızıl Meydan'da yapılan geçit törenine resmi verilere göre yaklaşık 130 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki bayrak, döviz ve balonlarla renkli görüntüler oluşturdu.



"İyi bir iş, maaş ve hayat" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar, işçilerin maaşlarına zam yapılması ve emeklilik yaşının yükseltilmemesi gibi taleplerde bulunuldu.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Rusya genelinde çok sayıda etkinlik düzenlenmesi bekleniyor.