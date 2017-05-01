Dünyada 1 Mayıs Kutlamaları

ASTANA/ Kazakistan'ın başkenti Astana'da 1 Mayıs Halk Birliği Günü çeşitli kültür ve spor etkinlikleriyle kutlandı.



Mengilik El Meydanı'nda, 1 Mayıs'ı kutlamak için toplanan halk, ülkede yaşayan yüzlerce etnik azınlık temsilcisinin kurduğu çadırlardaki sofralarda çeşitli ulusal yemeklerden tattı.



Astana Valisi Aset İsekeşev, sofraları tek tek gezerek halkın Birlik Günü'nü kutladı.



Meydanda kurulan sahnede yerel müzisyenler konserler verirken etnik azınlıklar ulusal dans gösterileri yaptı.



Etkinlikler kapsamında ayrıca güreş, halat çekme, taş kaldırma gibi ulusal spor müsabakaları gerçekleştirildi.



Etnik Kırgızlar Derneği Başkanı Şavkat İsmayilov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki 100'den fazla etnik grubun uyum ve birlik içinde yaşadığını belirterek, "1 Mayıs Halk Birliği Günü sadece etnik azınlıkların değil, tüm Kazakistan'ın bayramıdır. Bugün farklı etnik yapılar ulusal yemeklerini hazırladı." diye konuştu.



Derneklerinin hazırladığı yemeklerin satılmasından elde edilecek gelirin 6 yaşındaki kanser hastası bir çocuğun tedavisi için kullanılacağını aktaran İsmayilov, böylece mutlu günlerin yanı sıra zor günlerde de halklar arasındaki birliği vurgulamış olduklarını kaydetti.



İsmayilov, Kazakistan'da 30 bin Kırgız'ın yaşadığını ifade ederek, ülke kanunlarının etnik azınlıkların kendi dil ve kültürünü koruma ve yaşatmasına yardımcı olduğunu söyledi.



Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Asker Piriyev de birliğin olduğu yerde ekonomik kalkınmanın yaşandığına, diplomatik ve siyasi hedeflerin gerçekleştiğine dikkati çekerek, Kazakistan'ın bugüne kadar elde ettiği tüm başarıların arkasında halk birliğinin bulunduğunu aktardı.



Dünyada İşçi ve Emekçiler Günü olarak kutlanan 1 Mayıs, Kazakistan'da 1995'ten bu yana Halk Birliği Günü olarak kutlanıyor.



Endonezya'daki 1 Mayıs kutlamaları



Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaklaşık 40 bin işçi, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla meydanlarda toplandı.



Başkentin merkezi Bunderan Hi'de buluşan işçiler, "İşçiler çok yaşa" sloganları eşliğinde Başkanlık Sarayı'na yürüdü.



Sarayın önünde işçiler, düşük maaşlar, sağlık güvencesi yetersizliği ve sözleşmeli işçilik gibi şikayetlerini dile getirerek, hükümet politikalarını protesto etti.



Sloganlar atan ve dövizler taşıyan göstericiler, Devlet Başkanı Joko Widodo'ya çalışma koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.



Geniş güvenlik önlemleri altında 10 bin polisin görev aldığı başkentte, şehir merkezindeki birçok yol trafiğe kapatıldı.



Çevre illerden otobüslerle binlerce kişinin de geldiği Cakarta'daki 1 Mayıs gösterilerinde güvenlik için tel örgüyle set kuran polis ile işçiler arasında gerginlik yaşandı.



İşçiler tel örgülerin önündeki bir ağacı ateşe verirken görevlilerin müdahelesiyle ateş büyümeden söndürüldü.