Dünyaca Ünlü Tablolar, Louis Vuitton Çanta ve Aksesuarlarda Hayat Buluyor

Ünlü Fransız moda devi Louis Vuitton, 11 Nisan'da çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerinden Jeff Koons ile yaptığı iş birliğini duyurdu.



Koons marka için yarattığı "The Masters" adlı koleksiyonda, markanın en ünlü model çantalarının yüzlerine ve aksesuarlarına, dünyaca ünlü "tabloları" ekleyerek yeniden yorumlayacak.



Çantalar bu eserlerle tamamen kaplanırken, ön yüzlerinde ise ressamlarının ismi yer alacak. Bu ilgi çekici koleksiyon 28 Nisan'da satışa çıkıyor. İşte koleksiyondan birkaç örnek;



















