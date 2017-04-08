Dünyaca Ünlü Şefler Enginar İçin Geliyor

İzmir'in Urla ilçesinde, 28-30 Nisan tarihleri arasında bu yıl 3.'sü gerçekleştirilecek Uluslararası Urla Enginar Festivali için geri sayım başlarken, dünyanın 10 farklı kentinden 25 ünlü şef, Ege'nin vazgeçilmez lezzeti enginarı tariflerine katacak.



Urla Belediyesi ev sahipliğinde, 3.'sü gerçekleştirilecek Uluslararası Urla Enginar Festivali bu yıl 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Urla Cumhuriyet ile Malkaça meydanlarında kurulacak atölyelerde, 3 gün boyuna 65 atölye ve sanat çalışması gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Paris, İtalya, Beyrut, Belçika, Tunus, Girit, İtalya, İsveç ve Türkiye'den ünlü şefler, vücut hücrelerini yenilediği, kolesterolü düşürdüğü, romatizma şikayetlerini azalttığı bilinen enginarı tariflerine katacak.



Onlarca kişinin ağırlanacağı etkinlikte, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Koordinatörü, Uluslararası Enginar Festivali Direktörü, Reseau Delice İzmir Temsilcisi Sırma Güven, Urla sokaklarında birbirinden lezzetli enginar yemeklerinin dünyaca ünlü eğitmen şefler tarafından yapılacağını ifade ederek, "Festival boyunca Urla'nın bütün sokakları atölyeler, mutfak sohbetleri, müzik dinletileri ile şenlenecek. 3 gün boyunca 65 atölye ve sanat çalışmaları olacak. Dünya Gurme Şehirler Ağı'na üye olan kentimizde festival süresince Fransa, Fas, Belçika, Tunus, Stockholm'den gelecek şeflerle Türk şeflerimiz sakız enginara kendi yorumlarını getirecek" dedi. - İZMİR