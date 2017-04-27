20 Nisan'da Paris'te vefat eden dünyaca ünlü ressam Yüksel Arslan, Paris'te toprağa verildi.



Yüksel Arslan 12.Paris'te yer alan Saint-Mande Mezarlığında ailesi, çocukları ve dostlarının katılımı ile toprağa verildi.



Büyükelçilikten Müsteşar Erdem Tunçer cenaze törenine katılanlar arasındaydı.



Yüksel Arslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından dostları onu anlatan konuşmalar yaptı.



Gazeteci Mine Kırıkkanat ressam Yüksel Arslan'ı anlattı. Kırıkkanat, "Yüksel Arslan bence Türk resim sanatının en büyüklerinden bir tanesi, ve hatta sonuncu büyüğüydü. Paris'e geldiğim 1991 yılından beri çok aziz bir dostum oldu. Daniel, hayatımın aşkı da çok büyük bir dostuydu ve onunla birlikte son bir kitap yaptılar zaten. Yüksel'le anılarımız.. bir gün yazarak anlatacağım. Ama şu anda çok üzgünüm. Güzel yaşadı, kolay öldü. Müthiş eserler bıraktı. Yeterince bırakmadı. Çünkü her resmini her sanat ürününü inanılmaz bir çaba, inanılmaz bir emek, inanılmaz bir düşünceyle yapardı. Çalakalem, çala fırça çalışan biri değildi. Dünyanın en cömert kalbini taşıyordu, o kalp bütün arkadaşlarına açıktı, düşmanlarına kapalıydı. Onu çok sevdim, sevmeye devam edeceğim. Vazifem anısını yaşatmak, gerçi muazzam eseri onu yaşatmaya devam edecek, ama ben de yazarak bir şeyler yapmaya çalışacağım. Zaten çok şanslı bir insanım ben, çünkü Yüksel Arslan'la son büyük röportajı ben yaptım biliyor musunuz. Evine çağırmıştı, birkaç ay önce. Evine geldik, evi zaten bir müzedir. Biliyorsunuz sadece kendi eserleri değil, Afrika maskları ve Afrika primitif sanatı konusunda inanılmaz bir koleksiyonerdir. Ev bir müzedir, olağanüstü. O evi videoya çekmek ve onunla uzun uzun bir röportaj yapmak şansını buldum. O röportajı henüz yayınlamadım. Bu da benim kısmetim çünkü Abidin Dino'yla da öyle olmuştu. Abidin Dino'yla da yaptığım son röportajı öldükten sonra yayınlamıştım. Yüksel Arslan'la da öyle olacak. Büyükleri böyle uğurluyorum ben, sonradan." dedi.



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Yüksel Arslan Cenaze Töreni



Mine Kırıkkanat Yüksel Arslanı Anlattı - Özbey