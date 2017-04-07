Dünyaca Ünlü Brezilyalı Model Çıplak Pozlarını Instagram'dan Paylaştı
Brezilyalı ünlü model Alessandra Ambrosio, çıplak pozlarını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Ünlü model, pantolonunu çıkarmazken, poz verirken sütyenini çıkardı.
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Amerika'nın en ünlü gökdeleni Empire State manzaralı evinde çıplak poz verdi.
INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI
Hem tek başına hem de oğluyla birlikte çıplak poz veren ünlü model, fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.Pantolunu çıkarmayan ünlü model, sütyensiz ve üzerinde kıyafet olmadan poz verdi.
İşte Alessandra Ambrosio'nun Instagram paylaşımı:
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