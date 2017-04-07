Dünyaca Ünlü Brezilyalı Model Çıplak Pozlarını Instagram'dan Paylaştı

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Amerika'nın en ünlü gökdeleni Empire State manzaralı evinde çıplak poz verdi.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Hem tek başına hem de oğluyla birlikte çıplak poz veren ünlü model, fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.Pantolunu çıkarmayan ünlü model, sütyensiz ve üzerinde kıyafet olmadan poz verdi.

İşte Alessandra Ambrosio'nun Instagram paylaşımı: