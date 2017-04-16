Dünyaca Ünlü Logolar Birbiri İçerisine Geçse Nasıl Dururdu?

Logolar olmadan markaların değerini anlamak mümkün mü? Londra'da çalışan grafik tasarımcısı ve sanat direktörü Reilly, çağımızın en ikonik logolarını birbirine katarak bu sorunun üzerinde duruyor.



Yaptığı açıklamada "İnsanların her günkü şeylere farklı bakış açılarıyla yaklaşmalarını istiyorum" diye konuşan Reilly, her gün görmeye alıştığımız birçok ünlü ve birbirinden bağımsız markayı bir araya getirerek farklı bir algı yaratmayı amaçladığını da belirtti.



Reilly'nin çalışmaları arasında Margiela-McDonalds, Lanvin-Lidl, Stella McCartney- Stella Artois gibi yurt dışında bilinen markaların karışımları bulunuyor. Fakat daha sonra Nike, Burger King ve Dior gibi markalara da aynı çalışmaları yaparak adından daha sık söz ettirdiği görülüyor.



Reilly'nin çalışmaları aşağıda görülebilir;