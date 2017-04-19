Dünyaca ünlü eğlence mekanında yangın



MUĞLA - Dünyaca ünlü eğlence mekanı Halikarnas Disco'da henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Bodrum'un en ünlü eğlence mekanı olan Halikarnas Disco'da ses perdelerinin bulunduğu bölümde yangın çıktı. Bodrum İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yangının özellikle ses perdelerinin bulunduğu bölüme zarar verdiği öğrenildi. Yaz aylarında 2 milyon turisti ağırlayan mekanda can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi.

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın ünlü mekanı almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.