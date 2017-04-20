Dünyaca Ünlü Arkeologlar İzmir'de

İzmir'in Buca ilçesinde, 6.Uluslararası Avrasya Arkeoloji (ICEA 2017 Buca) Kongresi başlarken, dünyanın dört bir yanından gelen arkeologlar Avrasya ve göçebe kültürünü, toprak altında kalmış tarihini masaya yatıracak.



Buca Belediyesinin katkılarıyla 18-21 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 6.Uluslararası Avrasya Arkeoloji (ICEA 2017 Buca) Kongresi dünyanın dört bir yanından gelen arkeologların katılımıyla başladı. Arkeologların, 18-21 Nisan tarihleri arasında Avrasya ve göçebe kültürünü, toprak altında kalmış tarihini masaya yatıracağı ifade edildi.



Yurt içi ve dışından çok sayıda arkeolog ve araştırmacının katıldığı ve 21 Nisan 2017 tarihine kadar sürecek kongrenin açılış törenine Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hale Ören, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Kubilay Aysevener,Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Binnur Gürler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adına meclis üyesi Muzaffer Tunçağ, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz, çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.



Kongrenin açılışında konuşan Kongre Başkanı Semih Güneri, kongrenin bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı kongre olduğunu, yüzyıllardır toprak altında kalmış Avrasya göçebe kültürü miraslarının kongre ile paylaşılarak tarihe önemli bir kaynak oluşturulacağını söyledi.



Güneri Kongrede ayrıca, uzun mesafeli göçleri ve göç sonuçları tartışılacağını belirtti. - İZMİR