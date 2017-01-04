Dünya Yüksek Hız Kongresi Türkiye'de Yapılacak

Yüksek hızlı demiryoluyla ilgili dünyadaki en önemli etkinlik olan Uluslararası Demiryolları Birliğinin (UIC) Dünya Yüksek Hızlı Demiryolu Kongresi'nin 10'uncusu, TCDD'nin ev sahipliğinde 11-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara ATO Congresium'da yapılacak.



'Sürdürülebilir ve rekabetçi işletmelere yönelik bilgilerin paylaşımı' temalı 'UIC Yüksek Hız 2017' kongresi kapsamında teknik, ekonomik ve sosyal konularla ilgili birçok oturumlar ve yuvarlak masa toplantıları ile demiryolu sistemlerindeki en son gelişmelerin sergileneceği ticari fuar düzenlenecek. Bugünün ve yarının demiryollarını hazırlamakla görevli karar alıcılar ve temel aktörleri buluşturan kongrenin katılımcıları demiryolları, demiryolu tedarikçileri, araştırma enstitüleri, üniversiteler, uluslararası örgütler ve finansal kuruluşların üst düzey temsilcilerinden oluşacak.



Dünyada 15 milyardan fazla kişi yüksek hızlı trenlerle seyahat etti



Yaklaşık 24 bin kilometrelik yüksek hızlı demiryolu hattının işletildiği dünyada dünya nüfusunun iki katı olan 15 milyardan fazla kişi seyahatlerini yüksek hızlı trenlerle gerçekleştirdi. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu sayının iki katına çıkması bekleniyor.



2009 yılında Ankara-Eskişehir hattıyla YHT işletmeciliğine geçilen Türkiye'de 2011 yılında Ankara-Konya, 2013 yılında Eskişehir-Konya, 2014 yılında Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında YHT seferlerine başlandı. Halen Ankara-İzmir, Ankara-Sivas ve Bursa-Bilecik arasında YHT hatlarının inşası devam ediyor. - ANKARA