Dünya Yıldızları Erzurum'da Parlayacak

YUNUS OKUR - Türkiye, Avrupa'nın en önemli kış sporları merkezlerinden Erzurum'da gerçekleştirilecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017), geleceğin olimpiyat şampiyonlarına ev sahipliği yapacak.



Kentte 11-18 Şubat tarihlerinde 9 branşta düzenlenecek organizasyonda, 40 ülkeden 14-18 yaş aralığında 832 sporcu mücadele edecek. "Yıldızlar Erzurum'da Parlıyor" sloganıyla gerçekleştirilecek, olimpiyat oyunlarına katılma potansiyeli bulunan genç sporcular açısından önem taşıyan EYOF 2017'nin resmi açılışı, 12 Şubat'ta 25 bin seyirci kapasiteli Kazım Karabekir Stadı'nda yapılacak.



Organizasyona sayılı günler kala konaklamadan spor tesislerine kadar tüm hazırlıklar tamamlanarak sporcular için hazır hale getirildi.



Genç sporcuların teşvik edilmesi açısından önem taşıyan organizasyonda, Türkiye'yi 24'ü kız, 45'i erkek olmak üzere toplam 69 sporcu temsil edecek.



"Her ülkenin en iyi sporcuları katılıyor"



EYOF 2017 Genel Koordinatörü Necati Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem yaz hem de kış sporlarında iki yılda bir düzenlenen organizasyona, sadece Avrupa Olimpiyat Komitesine üye Avrupa ülkelerinin katıldığını söyledi.



Kaplan, şöyle konuştu:



"Bu organizasyona her ülkenin en iyi sporcuları katılıyor. Dolayısıyla önemi çok büyük bir organizasyon. Olimpiyatlara hazırlanan sporcular burada kendini rakipleriyle test etme şansı buluyor. Biz de sloganımızı 'Yıldızlar Erzurum'da Parlıyor' şeklinde belirledik. 15 direktörlükle bu organizasyona hazırlanıyoruz. Bu arkadaşlarımızın alt birimleri de var. 40 ülkeden 832 sporcu olmak üzere, antrenör, hakem ve görevlilerle birlikte bin 600 civarında bir katılım bekliyoruz."



"Görkemli bir açılışımız olacak"



Kaplan, sporcu kafileleri için ulaşımdan konaklamaya her türlü hazırlığın tamamlandığını bildirdi.



Tesislerin de organizasyon için hazır olduğunu belirten Kaplan, "12 Şubat'ta Erzurum'un 25 bin kişilik Kazım Karabekir Stadı'nda görkemli bir açılışımız olacak. 13 Şubat'tan 17 Şubat'a kadar müsabakalar yapılacak. 18 Şubat'ta misafir ülkelerimizi mutlu bir şekilde buradan uğurlayacağız. Kim bilir belki de ilimizde ileride olimpiyat ve dünya şampiyonaları düzenlemek nasip olur." diye konuştu.



Önümüzdeki yıllarda Kayakla Atlama Dünya Kupası'nın Erzurum'da yapılmasıyla ilgili bazı çalışmaların olduğunu paylaşan Kaplan, "Dünya Kupası Eurosport'tan canlı yayınlanmak zorunda ve bütün dünyaya Erzurum'un tanıtımı yapılacak. Bu organizasyonlar büyük bütçelerle yapılıyor. Emin olun bir dünya kupasındaki bu tanıtım, bütçeleri karşılayacaktır." ifadelerini kullandı.



"Dünyaya görsel bir şov sunacağız"



Kentin simgesi haline gelen atlama kulelerinin tamamlanarak EYOF 2017'ye yetiştirildiğini aktaran Kaplan, kulelerin dünya sıralamasında ilk 5'e girebilecek bir tesis olduğuna dikkati çekti.



Birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Erzurum'un kış sporlarında markalaştığını vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:



"EYOF'ta görsel bir şölen olacak. Atlamada da ciddi bir katılım var. İnşallah bütün dünyaya görsel bir şov sunacağız. Erzurum zaten markalaştı. Birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı. Adım adım ilerliyoruz. Dünya markası haline gelen Erzurum, bu marka değerini arttırarak devam edecek. Her şeyimiz hazır. İnşallah bir sorun yaşamayacağız. Yarışmaya bir aydan kısa bir süre kaldı ama organizasyon bir hafta sonra dahi olsa biz bu organizasyonu düzenleyecek şekilde hazırız."