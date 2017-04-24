Dünya Yetimleriyle 23 Nisan Coşkusu
Sultangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında “3. Uluslararası Yetim Buluşması” düzenledi.
Sultangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "3. Uluslararası Yetim Buluşması" düzenledi. İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezen çocuklar, "Dünya Yetimler Hatıra Ormanı"nda fidan diktiler. Sultangazi İzci Kampı'nda ise tuvallere kendi hayal dünyalarını resmeden çocuklar, İBB Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinliği katılarak, 23 Nisan coşkusuna ortak oldular.
Sultangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anlamlı bir projeye imza atarak, İnsani Yardım Vakfı İHH desteği ile "3. Uluslararası Yetim Buluşması" düzenledi.
Etkinliliğe Sri Lanka, Kırgızistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Burkina Faso, Filistin, Lübnan, Bulgaristan, Çeçenistan, Afganistan, Suriye, Doğu Türkistan ve Sultangazi'den yetim çocuklar katıldı.
Hatıra ormanında fidan diktiler, kendi hayallerini resmettiler
Sultangazi Belediyesi'nin 4 gün misafiri olan özel çocuklar, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi ve Boğaz turu yaptı. 23 Nisan sabahı ise çocukları yoğun bir program bekliyordu. Sabah saatlerinde Sultangazi Şehir Ormanı'nda özel bir alanda oluşturulan,"Dünya Yetimler Hatıra Ormanı"nda fidan diktiler.
Burada konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, dünya yetimleriyle birarada olmak duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Çocuk kalbi, dünyanın en saf, en güzel kalbidir" diyen Başkan Altunay, "Ne yazık ki bu kalpleri üzen ve susmasına neden olan çok sayıda sebep var. Savaş, işgal ve çeşitli sebeplerden dolayı yetim kalan çocuklar pek çok tehlike ile karşı karşıya. Özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan savaşlarda yetim kalan çocukların sayısı her geçen gün artıyor" diye konuştu.
Yetim kalan tüm çocuklara yardım ve şefkat elinin uzatılması gerektiğini ifade eden Başkan Altunay şunları söyledi:
"Yetim kalan çocuklarımızı baş tacı etmeliyiz. Bu yavrularımızın daha iyi şartlarda büyüyebilmeleri, özellikle de sevgi, şefkat ve merhametten mahrum kalmamaları için hepimize görevler düşmektedir. Sultangazi Uluslararası Yetim Buluşması ile dünyadaki tüm yetimlere kucak açıyoruz. Etkinlikler kapsamında ağırladığımız misafirlerimizi, İstanbul'un tarihini ve güzelliklerini yerinde gösterdik. Boğaz turuna katılan yavrularımızla birlikte barış güvercinlerini uçurduk. Dünya Yetimler Hatıra Ormanı'nda diktiğimiz her fidanın dünya barışına ve ulusların kardeşliklerine köprü olmasını diliyorum"" dedi.
Başkan Altunay ile birlikte ağaç fidelerini toprağa diken çocuklar, her fideye kendi isimlerini verdiler. Çocukların sonraki durağı Sultangazi İzci Kampı oldu. Burada kurulan tuvallere kendi hayal dünyalarını ve İstanbul'a ait izlenimlerini çizdiler.
23 Nisan coşkusuna ortak oldular
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıldönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanırken, bu coşkuya dünya yetimleri de ortak oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, Sultangazili akranlarıyla birlikte yapılan gösterileri ilgiyle izlediler. Misafir çocuklar daha sonra buz pistinde kayak keyfi yaşadılar. Sultangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği 10 D sinemada ise Sultangazi, İstanbul ve Türkiye konulu 3 boyutlu belgesel filmleri izlediler. Etkinliğin son gününde ise misafir çocuklar alış-veriş merkezinde giydirilerek çeşitli hediyeler verildi ve ülkelerine uğurlandı. - İSTANBUL