Dünya Yetimleri Sultangazi'den Dünyaya Barış Mesajları Verdi
Dünyanın dört bir yanından gelen yetimler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 3’üncü Uluslararası Yetim Buluşması ile Sultangazi’de bir araya geldi.
Dünyanın dört bir yanından gelen yetimler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 3'üncü Uluslararası Yetim Buluşması ile Sultangazi'de bir araya geldi. Farklı renklere, dillere, gelenek ve göreneklere sahip çocuklar birlikte barış ve huzur içinde yaşamanın örneği olurken, uçurdukları beyaz güvercinlerle tüm dünyaya barış mesajları verdi.
Sultangazi Belediyesi ve İnsani Yardım Vakfı'nın katkılarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "3'üncü Uluslararası Yetim Buluşması" ile dünyanın dört bir yanından gelen yetimler Sultangazi'de bir araya getirdi. Sultangazi Belediyesi önündeki etkinlik alanında düzenlenen programa AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın yanı sıra Bosna Hersek, Bulgaristan, Kırgızistan, Sri Lanka, Azerbaycan, Burkino Faso, Filistin, Suriye, Doğu Türkistan, Lübnan, Çeçenistan, Afganistan ve Yunanistan gibi ülkelerden gelen çok sayıda yetim çocuk katıldı. Çocuklar için hazırlanan gösterilerle başlayan etkinlik illüzyon gösterileriyle devam etti. Protokol konuşmalarının yapıldığı programda 23 Nisan Ulusan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın huzurla geçmesine ve dünya barışına dikkat çekildi. Çocuklar kendileri için hazırlanan etkinliklerle eğlenirken, farklı ülkelerden gelerek Türkiye'de buluşan çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. Ardından dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar, Şirin Ünal ve Başkan Altunay ile birlikte beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı. Hep bir ağızdan dünyaya barış mesajlarının verildiği törende farklı renklere, dillere, gelenek ve göreneklere sahip çocuklar birlikte barış ve huzur içinde yaşamanın örneği oldular.
"Artık çocuklar ölmesin, onlar yetim kalmasın, savaşlar işgaller dursun mesajını ilettiler"
Çocukların mutlu olduğu bir dünyada herkesin mutlu olabileceğini ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Özellikle yetim yavrularımızın buluştuğu bu yerde bir kere daha bu heyecanı ve coşkuyu yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiği bu güzel bayramda bu güzel coşkuyu dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yavrularımızla birlikte icra ediyoruz. Onlar bugün barış güvercinlerini buradan uçurdular, onlar dünyaya bir mesaj verdiler. Artık çocuklar ölmesin, onlar yetim kalmasın, savaşlar işgaller dursun mesajını ilettiler. Biz de onlarla birlikte 4 gün boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu güzel İstanbul'u Sultangazi'yi onlara tanıtmak için seferber olacağız" diye konuştu.
"Yeni insanlarla tanıştık, onlarla birlikte eğlendik, kardeş olduk"
Çocukların bir arada birçok etkinlikte bulunmasının çok güzel olduğunu söyleyen Ayşegül Güngöray, "Mutlu oldum, duygulandım. Yeni insanlarla tanıştık, onlarla birlikte eğlendik, kardeş olduk. Onlarla birlikte İstanbul'u gezeceğiz, onlara gezdireceğiz" şeklinde konuştu.
"Aslında yetim olmak bana gurur veriyor"
Türkiye'ye gelerek dünyanın farklı ülkelerinden gelen birçok çocukla tanıştığını ve bu yüzden çok mutlu olduğunu dile getiren Azerbaycanlı Rıfat Cevazdaze, "Çok güzel hisler yaşadım. Dünyadan farklı kendim gibi yetimlerle buluştum. Aslında yetim olmak bana gurur veriyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed de yetimdi. Türkiye'de birçok cami var, camileri, Ayasofya'yı çok seviyorum. Türkiye'nin Boğaz'ı çok güzel öyle seviyorum ki" dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 4 gün boyunca sürecek olan 3'üncü Uluslararası Yetim Buluşması'nda bir araya gelen çocukları Türkiye'de birçok etkinlik bekliyor. Bu kapsamda çocuklar, Topkapı Sarayı Gezisi ve Boğaz Turu gibi kültürel geziler ile İstanbul'u tanıma fırsatı yakalayacak. Çocuklar ayrıca Sultangazi Şehir Ormanı'na fidan dikecek. Programın son günü ise çocuklar keyifli bir alışverişin ardından ülkelerine uğurlanacak. - İSTANBUL