Dünya Yetimleri Sultangazi'de Buluştu

Sultangazi Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen '3. Dünya Yetimleri Sultangazi'de Buluşuyor' etkinliğinde farklı ülkelerden gelen çocuklar Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı'na fidan dikti. Dikilen fidanlar ise dünya yetimlerine armağan edildi.



Sultangazi Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel "3. Dünya Yetimleri Sultangazi'de Buluşuyor" etkinliği düzenlendi. Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda gerçekleşen etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu 14 ülkeden birçok çocuk katıldı. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Altunay, çocuklarla birlikte ağaç dikerek fotoğraf çektirdi. Ağaçlara ise çocukların isimleri verildi.



Etkinliğin asıl amacının ağaçların korunması ve çocuklara doğal hayatın aşılanması olduğunu belirten Başkan Altunay, "Her gittiğiniz yerde o çocuk güzelliğinizle baktığınız için, o saf gönüllerinizle olaylara tanıklık ettiğiniz için her şey daha güzel gelişiyor. İnşallah büyüdüğünüzde de yine bu çocukça düşünmeyi asla unutmayın. Onları ne kadar içinizde yaşatırsanız hayat o kadar güzelleşiyor. Çünkü büyüdükçe farklı fitneler giriyor ama olan bu dünyanın çocuklarına oluyor. İnşallah sizler mutluluk içinde, huzur içinde bir dünyada yaşayın. Çocuklarımız nerede olursa olsun, dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun yüzleri hep gülsün" diye konuştu.



"Barış güvercinlerini uçurduğumuz gün gibi bu barış mesajını da tüm dünyaya iletiyoruz"



Barış mesajlarının tüm dünyaya iletildiği bir gün yaşandığını söyleyen Başkan Altunay, "Dünyanın hiçbir ülkesinde çocuklara hediye edilmiş böyle bir gün yok. Dolayısıyla tüm coğrafyalardan insanlar bugün Sultangazi Belediyemizde var. Ama birçok belediyemizde ve Ankara'da da bu tür etkinlikler ve misafirler var. Ne güzel bir gün, ne mutlu bir gün. Böylesine anlamlı bir günde çocuklara verilen değer, önem, bu konudaki farkındalık ve en önemlisi de buradaki misafirperverlik bütün dünyaya ses veriyor. Dolayısıyla barış güvercinlerini uçurduğumuz gün gibi bu barış mesajını da tüm dünyaya iletiyoruz" dedi.



Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, ağaç dikiminin ardından yine ormanın içerisinde bulunan İzci Kampı'nda hazırlanan tuvallere çocuklarla beraber resim çizdi. Çocuklar, öğretmenleri ve Başkan Altunay eşliğinde hazırlanan tuvallere barışı ve sevgiyi simgeleyen resimler çizdi. - İSTANBUL