Dünya Yetimleri Sultangazi'de Buluştu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Sultangazi Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği "3. Uluslararası Yetim Buluşması", Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda başladı.



Program, Sri Lanka, Kırgızistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Burkina Faso, Filistin, Lübnan, Bulgaristan, Çeçenistan, Afganistan, Suriye, Doğu Türkistan ve Türkiye'nin farklı illerinden yetimleri buluşturdu.



Buluşmada kukla, illüzyon ve jonglör gösterimleri yapılırken misafir yetimler eğlenceli dakikalar geçirdi. Mahalli kıyafetleriyle programa gelen çocuklar, ülkelerinin bayraklarını taşıyarak renkli görüntüler oluşturdu.



Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, çocukların dünyanın çeşitli coğrafyalarından ilçelerine gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, üç gün boyunca yetimlere bir dizi etkinlik yaparak, onları mutlu etmeye çalışacaklarını kaydetti.



Dünyada yaşanan savaşlara ve acılara dikkati çeken Altunay, çocukların yaşanan krizlerden yoğun şekilde etkilendiğini, 10 binlerce çocuğun savaşlar, işgaller veya doğal afetler nedeniyle hayatını kaybettiğini anlattı.



Altunay, "Milyonlarca çocuğumuz sokaklarda yaşıyor. Bütün bunları dünya izliyor. Ama buradan bir ses veriyoruz. İnsanlık adına bir barış çağrısı yapıyoruz. Bu çocuklar ölmesin, yetim kalmasın, kimsesiz büyümesin, ağlamasın, onları üzmeyelim, onlar için ne yapabileceksek hep birlikte seferber olalım." diye konuştu.



İHH Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Yılmaz ise dünyada 200 milyondan fazla yetimin olduğunu, vakıf olarak 58 ülkede 90 bin yetime tam, 800 binden fazla yetime ise dönemsel destek verdiklerini ifade ederek, "Yetim gülerse dünya güler. Yetimi güldüremez de ağlatırsak, korkarım ki arz titrer ve biz bu titreme karşısında Allah göstermesin felaketlerle karşı karşıya kalırız." dedi.



Konuşmaların ardından sahneye çıkan yetim çocuklar, güvercinler uçurarak barış ve kardeşlik çağrısı yaptı.



3. Uluslararası Yetimler Buluşması kapsamında yapılacak etkinlikler, 23 Nisan'da resmi kutlamalara katılımın ardından sona erecek.