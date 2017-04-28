Dünya Veteriner Hekimler Günü "Antibiyotik" Temasıyla Kutlanacak

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, bu yıl 29 Nisan'da yapılacak "Dünya Veteriner Hekimler Günü" etkinliklerinin "Antibiyotik Direncine Karşı Farkındalıktan Mücadeleye" temasıyla kutlanması yönünde karar alındığını bildirdi.



Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada antibiyotiklere karşı direncin bugün tüm dünyanın en önemli ortak sorunu olduğunu belirtti. Gözet, antimikrobiyel ilaçların bulunuşu ve kullanımının hayvan ve insan sağlığı için önemli bir dönüm noktası olduğunu, bu hayat kurtaran ilaçların hem insan hem hayvan sağlığı için mevcudiyetinin ve etkinliğinin muhafaza edilmesinin geleceğin korunması için elzem olduğunu kaydetti. Talat Gözet, "Ancak bu ilaçların insan ve hayvan sağlığı alanlarında aşırı ve yanlış kullanımı antimikrobiyel direnç oluşumunu çarpıcı biçimde hızlandırmıştır. ve her geçen gün tehlike artmaktadır. Bunun devamı halinde bakteriyel hastalıklar, insan ve hayvan sağlığı açısından çok önemli tehdit haline gelecektir. Bu nedenle şimdi faaliyete geçirme zamanıdır. Başta ilgili bakanlıklar olmak üzere veteriner hekimler ve ilgili sektörlerle birlikte antimikrobiyel direnç ile topyekün savaşma zamanıdır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği, bu önemli konuyu 'Bilinçsiz antibiyotik kullanımı günü kurtarır, geleceği karartır' sloganı ile gündemde tutacaktır" dedi.



İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 61'inin hayvan kökenli olduğunu, 200'den fazla zoonoz (hayvanlardan insanlara geçebilen) hastalık bulunduğunu belirten Gözet, "Veteriner hekimler, hayvan sağlığı alanındaki çalışmaları yanında zoonoz hastalıklarla yaptıkları mücadele ve hayvansal gıdaların sağlıklı üretimi konusundaki kontrol ve denetimleri ile halk sağlığı konusunda önemli sorumluluklar üstlenmektedirler" ifadelerini kullandı.



'Hayvan refahı' konusunun da veteriner hekimlerin önem verdiği diğer bir çalışma alanı olduğunu kaydeden Gözet, "Veteriner hekimlik, bu önemli çalışmalar nedeniyle gelişmiş dünya ülkelerinde önemsenen ve saygı gören bir meslektir. Ancak ülkemizde kamuoyu, veteriner hekimlik mesleğinin görev ve sorumlulukları konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Bu nedenle veteriner hekimler, ülkemizde hak ettiği değeri görememektedir. Ülkemizde veteriner hekimler, 1954 yılında yayınlanmış ve günümüz şartlarına cevap veremeyen 6343 sayılı yetersiz bir Meslek Yasası ve 35 yıldır yasal düzenleme yapılamadığı için uzmanlık eğitimi alamayan, özlük hakları her geçen gün biraz daha kötüleşen bir ortamda bu zorlu görevleri yerine getirmenin çabası içindedirler" dedi.



Bugün 6 binden fazla serbest çalışan klinisyen hekimin hiçbir destek görmeden muayenehane açarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına ülkenin en ücra köşesine kadar sağlık hizmeti götürdüğünü belirten Gözet, şunları kaydetti:



"Suni tohumlama yaparak ırk ıslahı çalışmaları yürütmektedir. Bu zorlu ve riskli çalışmalara rağmen 2008 yılına kadar aldıkları (yılda 2 ay) fiili hizmet zammı kaldırılmıştır. ve Sağlık Bakanlığının şu anda gündemde olan sağlık çalışanları ile ilgili fiili hizmet zammı çalışmalarına da dahil edilmemişlerdir. Veteriner hekimlik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 6343 sayılı Meslek Yasası'nda günün şartlarına cevap verebilecek gerekli düzenlemelerin yapılması, hazırlık aşamaları tamamlanmış olan Uzmanlık Yönetmeliği'nin hiç zaman kaybetmeden yayımlanması ve hayvan sağlığı alanında çalışan veteriner hekimlere fiili hizmet zammının yeniden verilmesi gerekir. Serbest klinisyen hekimliğin mutlaka desteklenerek geliştirilmesi ve Bakanlık çalışmalarına entegre edilmesi, daha iyi bir sağlık hizmeti için şarttır." - ANKARA