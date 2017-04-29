Edirne'de, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.



Trakya Bölge Veteriner Hekimleri Odası tarafından Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, çelenk sunumuyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Trakya Bölge Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Taner Çerkez, hayvansal hastalıkların önlenmesinde veterinerlerin önemli bir rol oynadığını belirtti.



Bulaşıcı hastalıklardan hayvanları korumak ve zoonoz hastalıkları önlemek için çalışılması gerektiğini ifade eden Çerkez, şunları kaydetti:



"Dünyada gıda, tarih boyunca stratejik öneme sahip olmuştur ve olacaktır. İnsanların beslenmesinde hayvansal gıdalar ise esansiyel aminoasitlere sahip olması nedeniyle kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar olan zoonozların sayısı 250'den fazladır. İnsanlarda görülen hastalıkların ise yüzde yetmiş beşi hayvansal kökenlidir."