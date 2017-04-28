Malatya Veteriner Hekimler Oda Başkanı Ertuğrul Özdemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Özdemir, mesajında, Dünya Veteriner Hekimler Birliği'nin her yıl nisan ayının son cumartesi gününü "Dünya Veteriner Hekimler Günü" olarak kutladığını, bu yıl kutlamanın 29 Nisan'da yapılacağını kaydetti.



Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün de her yıl bir temanın işlendiğine işaret eden Özdemir, bu yılki temanın "Antimikrobiyel Direnç- Farkındalık Aksiyona" olduğunu ifade ederek, şunları belirtti:



"Etinden sütünden yararlandığımız gıda değeri olan hayvanlarda kullanılan antibiyotiklerin kalıcı etkilerinin insan sağlığına zarar verebileceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda Malatya Veteriner Hekimler Odası olarak 2017 yılını eğitim yılı ilan ettik ve meslektaşlarımıza yönelik akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili eğitim çalışması yaptık. Ayrıca meslektaşlarımıza ve hayvancılık sektör paydaşlarımızla eğitim çalışmalarımız da devam edecek."