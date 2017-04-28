Trabzon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gülbay, mesajında, Karadeniz Bölgesi'nin zor coğrafik yapısı ve dağınık yerleşim şartları nedeniyle veteriner hekimlerin, gece gündüz demeden ve mesai kavramı gözetmeden hizmet ettiklerini belirtti.



Veteriner hekimlerin zor ve meşakkatli bir görev yürüttüklerini ifade eden Gülbay, şunları kaydetti:



"Gıda Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerimizde veteriner hekimlerimiz, büyükbaş, küçükbaş, kedi ve köpek cinsi hayvanlara salgın hastalıklardan koruma amaçlı aşılama, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara küpe takarak kayıt altına alma, işletmelerdeki hayvanların varlıklarını güncelleme, hayvan hareketleri ve sevklerini yürütme, arıcılık ve tavukçuluk kayıtları, hayvancılık desteklemelerini yürütme gibi çok önemli görevleri yürütmektedirler."