Dünya üçüncülüğüne Edirne'de 9/8'lik kutlama

Dünya Saç Tasarımı Yarışması üçüncüsü kadın kuaförü Pınar Hano:

"Hedefim dünya birinciliğini kazanmak"



EDİRNE - İzmir'in Kuşadası İlçesi'nde düzenlenen saç tasarımı yarışmasında dünya 3'üncülüğünü elde eden Edirneli kadın kuaförü Pınar Hano, başarısını 9/8'lik bir organizasyonla kutladı.

Edirne'de 16 yıldır kadın kuaförlüğü yaptığını ve çeşitli eğitimler alarak, saç tasarımı yarışmalarına katıldığını dile getiren kadın kuaförü Pınar Hano, Kuşadası'nda düzenlenen Dünya Saç Tasarımı yarışmasında elde ettiği dünya 3'üncülünü, Edirne'ye özgü 9/8'lik ezgilerle kutladı.

Almanya, Fransa, Mısır, Makedonya gibi dünyanın birçok ülkesinden gelen saç tasarımcıları ile yarışan Edirneli kadın kuaförü Pınar Hano, üçüncülüğü kazandığı için çok mutlu olduğunu ancak hedefinin dünya birinciliği olduğunu belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Edirneli kadın kuaförü Pınar Hano'nun dünya üçüncülüğü kutlama kokteyline gelerek, kendisini elde ettiği dereceden dolayı tebrik etti.