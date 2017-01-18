Dünya Turuna Çıkan Fransız Bisikletçiler Sarıgöl'e Uğradı

Fransa'nın Millau kentinden 8 Ekim 2016 tarihinde dünya turu yapmak üzere yola çıkan 2 Fransız bisikletçi, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde misafir edildi.



Fransalı Doğa Sporları Öğretmeni Boris Laur (29) ile arkadaşı Fizik Tedavi Uzmanı Isaure Boucharenc'nin (30) 8 Ekim 2016 tarihinde Fransa'nın Millau kentinden bisikletle başlattıkları dünya turu kapsamında İtalya ve Yunanistan'ın ardından Türkiye'ye vardı. Tur rotası kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesine uğrayan Fransız bisikletçiler, Sarıgöl AKUT Birimi Lideri Mehmet Zeybek tarafından ağırlandı. Fransa'dan başladıkları bisikletle dünya turunda önce İtalya'ya uğradıklarını daha sonra vapurla Yunanistan'a oradan da Türkiye'ye vapurla gelerek Ayvalık'tan Türkiye'ye giriş yaptıklarını belirten Doğa Sporları Öğretmeni Boris Laur, "Türkiye geleli bir hafta oldu.Bu güne kadar bisikletimizle toplamda 4 bin 300 kilometre yol aldık. Türkler gerçekten çok misafirperverler. Günde 70-80 kilometre yol almaktayız. Amacımız bisikletlerle ülkeleri gezmek. Ülkelerin geleneklerini, yaşamlarını, güzelliklerini tanımak. Amacımız arkadaşım Isaure ile birlikte Çin'e kadar toplam 20 bin kilometre yol almak.Türkiye'de Denizli-Pamukkale, Fethiye, Ürgüp, Göreme, Karadeniz bölgesini gezeceğiz." dedi. Boris Laur, bisikletle arkadaşı Isaure Boucharenc ile birlikte gezeceği ülkeleri de şöyle sıraladı, "İtalya, Yunanistan, Türkiye, Gürcistan, Ermenistan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Çin'de gezimiz son bulacak.Türkiye'de takriben 60 gün bisikletle gezeceğiz." dedi.



İki Fransız bisikletçiyi Sarıgöl'de misafir ettiğini belirten Sarıgöl AKUT Birimi Lideri Mehmet Zeybek,"Fransız bisikletçiler ziyaretlerinden çok memnun kaldılar. İlk Kez Sarıgöl'de ikram ettiğimiz tahinli pideyi hiç yemediklerini belirterek tariflerinden aldılar. Türkiye insanlarını çok sevdiklerini arkadaşlarına anlatacaklarını belirttiler." dedi. Öte yandan Fransız bisikletçiler 8 Ekim 2016 tarihinde başlattıkları dünya gezisini Eylül 2017'de Çin'de tamamlamayı planlıyor. - MANİSA