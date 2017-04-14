Dünya Turizm Harcamasında Lider Değişmedi
Çinli turistler 2016 yılında yurt dışı seyahatlerde geçen döneme göre yüzde 12 daha fazla harcama yaptı.
Çinli turistler 2016 yılında yurt dışı seyahatlerde geçen döneme göre yüzde 12 daha fazla harcama yaptı.
Kaynak: Dunya.com
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