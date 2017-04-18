Dünya Tarihinde Kadın
DÜNYA TARİHİNDE KADIN etkinliği 2017-04-19 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
DÜNYA TARİHİNDE KADIN etkinliği 2017-04-19 18: 30: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Fatih
Mekan : İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Mimar Sinan Mah. Akşemsettin Cad. (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arkası) No: 52 Fatih
Başlangıç Saati : 19.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 20: 30: 00
Kategori : DÜNYA TARİHİNDE KADIN
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io