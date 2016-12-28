Dünya Şampiyonu'ndan 4 altın madalya

Bayanlar kategorisinde 67, erkekler kategorisinde 86 sporcu şampiyonluk için mücadele etti. Dip, suüstü, tüplü ve çift palet disiplinlerinde gerçekleştirilen müsabakalarda paletli yüzmede ilk kez Dünya Şampiyonluğu kazanan Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden Milli Sporcu Ömer Faruk Saydam, şampiyonanın en çok altın madalya kazanan sporcusu oldu. Ömer Faruk Saydam, 50 metre dip, 50 ve 100 metre suüstü ve 100 metre tüplü disiplininde şampiyonluğa uzanarak 4 altın madalyanın sahibi oldu.

Bayanlar kategorisinde Akgün ve Kürklü fırtınası

Dip, suüstü, tüplü ve çift palet disiplinlerinde 10 ayrı yarışma etabında gerçekleştirilen Kış Şampiyonası'nın bayanlar kategorisinde en çok altın madalyayı Milli sporcular Tuğçem Akgün ve Deniz Eylül Kürklü kazandı. İTÜ GVO Spor Kulubü'nden Tuğçem Akgün, 50 metre dip, 50 ve 100 metre suüstü disiplinlerinde şampiyon olarak 3 altın madalya kazandı. TYK Spor Kulubü'nden Deniz Eylül Kürklü ise 50, 100 ve 200 metre çift palette şampiyon olarak 3 altın madalyanın sahibi oldu.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Özen: "Paletli yüzmede hızlı bir çıkış yakaladık"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, şampiyonaya katılan bütün sporculara ve kulüplere teşekkür ederek, dereceye giren sporcuları kutladı. Ödül töreninde konuşan Doç. Dr. Özen, "Paletli yüzmede son yıllarda hızlı bir çıkış yakaladık. Milli sporcumuz Ömer Faruk Saydam'ın üstün performansı ile bu yıl ilk kez Dünya Şampiyonluğu ile tanışmanın mutluluğunu gururunu yaşadık. Bu başarı, paletli yüzmede uluslararası yeni başarılar için kulüp ve sporcularımıza ciddi bir cesaret ve motivasyon kaynağı oldu. Kış Şampiyonası'nda çok heyecanlı yarışmalara tanık olduk. Her şampiyonada sporcularımızın kendilerini aştığını görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Doç. Dr. Şahin Özen, şampiyonanın organizasyonunda desteğini esirgemeyen Çanakkale İl g-Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne, resmi yetkililere, emeği geçen organizasyon ekibine teşekkür etti.