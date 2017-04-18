Dünya Şampiyonu Böyle Ödüllendirildi

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Yıldızlar Halter Dünya Şampiyonu Nuray Levent'i tebrik ederek ödüllendirdi.



Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Taylant'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 58 kilogramda Dünya Şampiyonu olan milli sporcu Nuray Levent'i makamında ağırladı. Vali Zülkif Dağlı, Nuray Levent'in Türkiye'yi ve Düzce Dünyaya tanıttığını belirterek, "Nuray kızımız halterde 58 kiloda dünya şampiyonu oldu. Ülkemizin ve ilimizin medarıiftiharı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızda kendisini tebrik etti. Bizde kendisinin başarılarının devamını diliyoruz. Başarılı olması için il olarak arkadaşındayız, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Kendisini tebrik ediyorum başarılar diliyorum" dedi.



Nuray Levent: "Hedefimiz şampiyonluktu"



Dünya Şampiyonu Nuray Levent ise şampiyonluk hedefine ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Şampiyona öncesinde 3 ay kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Nuray Levent, "Hedefimiz tabi ki şampiyonluktu ve şampiyon oldum. Gerçekten çok mutluyum. Şampiyon olduktan sonra gözyaşlarımı tutamadım" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini tebrik ettiği sırada yaşadığı diyaloğu da anlatan Levent, "Cumhurbaşkanımız bana kaç kilo kaldırdığımı sordu. Toplamda 191 deyince biraz kendisi şaşırdı. Cüssen bunu göstermiyor diyerek tebrik etti" dedi. Konuşmaların ardından Vali Zülkif Dağlı, Nuray Levent'e altın takarak ödüllendirirken antrenörü Yasin Aydın'ı ve kulüp yöneticilerini tebrik etti.



Taylant'da düzenlenen yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli takım formasıyla podyuma çıkan Düzce ASP Gençlik Spor Kulübü Haltercisi Nuray Levent koparmada 84, silkmede 107 olmak üzere toplamda 191 kilo kaldırarak yıldızlar dünya Şampiyonu oldu. Altın kız Nuray Levent 2015 yılında 58 kilogramda İsveç'te 4 tane yıldızlar Avrupa rekoru kırarak Avrupa Şampiyonu, 2016'da Yıldızlar 58 kilogramda Polonya'da Avrupa üçüncülüğü ve 2016 Akdeniz Kupası Şampiyonu unvanına sahip.



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